Αθλητικά

Η Αρίνα Σαμπαλένκα ξέσπασε σε δημοσιογράφο μετά την πρόκριση στον 3ο γύρο του US Open: «Είστε για γέλια»

Η Λευκορωσίδα τενίστρια προκρίθηκε στον τρίτο γύρο του Grand Slam
Η Αρίνα Σαμπαλένκα
Η Αρίνα Σαμπαλένκα στο US Open/ IMAGN IMAGES via Reuters/Robert Deutsch
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Η Αρίνα Σαμπαλένκα ξέσπασε στη συνέντευξη Τύπου μετά τη νίκη της με 2-0 επί της Πολίνα Ιατσένκο στο US Open, μετά από ερώτηση δημοσιογράφου σχετικά με τις εμφανίσεις της σε εκδηλώσεις χορηγών πριν την έναρξη του Grand Slam.

Ο έντονος διάλογος της Σαμπαλένκα με τον δημοσιογράφο κατά τη διάρκεια του US Open προκάλεσε αρκετές αντιδράσεις στα social media, κάτι που έχει συμβεί ξανά τον τελευταίο καιρό γύρω από το πρόσωπό της, λόγω των διακοπών που έκανε το καλοκαίρι και κάποιων αποτυχιών της στο tour.

«Εσείς οι δημοσιογράφοι είστε για γέλια. Πάρτι, διασκέδαση… γιατί να το λέγατε αυτό; Γιατί να το σκεφτείτε καν; Τι είδους ερώτηση είναι αυτή; Απλώς επειδή δημοσίευσα κάποιες δραστηριότητες με brands, νομίζετε ότι έκανα πάρτι και δεν έκανα προπόνηση;», ανέφερε χαρακτηριστικά η Σαμπαλένκα μετά την ερώτηση του δημοσιογράφου.

Ο συγκεκριμένος εκπρόσωπος του Τύπου έκανε προσπάθεια να διευκρινίσει ότι δεν αναφερόταν σε πάρτι, αλλά στις δημόσιες εμφανίσεις της σε εκδηλώσεις πριν την έναρξη του Grand Slam.

Η Λευκορωσίδα παρέμεινε σταθερή στην άποψή της αναφέροντας ότι η ερώτηση είχε διαφορετικό στόχο. «Το είπατε κυριολεκτικά αυτό, να σκέφτεστε πριν λέτε πράγματα», ήταν τα τελευταία της λόγια στη συνέντευξη Τύπου.

Στον τρίτο γύρο του τουρνουά θα αντιμετωπίσει την Καμίλα Ραχίμοβα (04/09/26).

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