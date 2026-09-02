Παναθηναϊκός: Ο Ανάς Ζαρουρί παραχωρήθηκε κι επίσημα δανεικός στην Κολόμπους Κρου

Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε το δανεισμό του Ανάς Ζαρουρί στην Κολόμπους Κρου, με τον Μαροκινό εξτρέμ να συνεχίζει στο MLS μέχρι το επόμενο καλοκαίρι του 2027.

Ένας Μαροκινός μέσα ένα έξω για τον Παναθηναϊκό, αφού λίγο μετά την ανακοίνωση της απόκτησης του Αζεντίν Ουναΐ, οι “πράσινοι” έκαναν επίσημα γνωστή και την παραχώρηση του Ανάς Ζαρουρί στην Κολόμπους Κρου.

“Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει τον δανεισμό του Ανάς Ζαρουρί στην Κολόμπους Κρου. Ο Μαροκινός μεσοεπιθετικός θα παραμείνει στην αμερικανική ομάδα έως το καλοκαίρι του 2027”, ανέφερε χαρακτηριστικά η επίσημη ενημέρωση από την “πράσινη” ΠΑΕ.