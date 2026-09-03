Αθλητικά

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς κέρδισε 3-1 με ανατροπή τον Λόιντ Χάρις και προκρίθηκε στο 3ο γύρο του US Open

Ο Έλληνας τενίστας θα κοντραριστεί με τον Λεχέτσκα στην επόμενη φάση του Grand Slam
Ο Στέφανος Τσιτσιπάς
Ο Στέφανος Τσιτσιπάς μετά την πρόκριση στον 3ο γύρο του US Open/ IMAGN IMAGES via Reuters/Geoff Burke
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς κέρδισε 3-1 σετ (6-7, 6-3, 7-6, 6-4) τον Λόιντ Χάρις και εξασφάλισε την πρόκριση για τον τρίτο γύρο του US Open.

Σε μία καταπληκτική αναμέτρηση που κράτησε 3 ώρες και 27 λεπτά ο Στέφανος Τσιτσιπάς βγήκε νικητής ενάντια στον Νοτιαφρικανό Λόιντ Χάρις και θα συνεχίσει στο US Open στη φάση των «32».

Ο Νοτιαφρικανός πήρε το πρώτο σετ στο τάιμ μπρέικ και έβαλε δύσκολα στον Έλληνα τενίστα, όμως αυτός αντέδρασε και κατάφερε με άνεση να φέρει στα ίσα το ματς κερδίζοντας 6-3 το δεύτερο σετ.

Το τρίτο σετ της αναμέτρησης ήταν αμφίρροπο και οδηγήθηκε στο τάι μπρέικ, εκεί που αυτή τη φορά ο Τσιτσιπάς ξεχώρισε για να πάρει κεφάλι στο σκορ και να κάνει σημαντικό βήμα για τη νίκη.

Στο τέταρτο και καθοριστικό σετ ο Τσιτσιπάς κατάφερε να «λυγίσει» τον αντίπαλό του και επικρατώντας 6-4 να επιστρέψει σε τρίτο γύρο Grand Slam.

Ο Έλληνας τενίστας θα αγωνιστεί στη φάση των «32» του US Open για πρώτη φορά μετά το 2021 και θα αναμετρηθεί με τον Γίρι Λεχέτσκα (04/09/26) για να παλέψει για νέα πρόκριση.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
363
215
184
126
103
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo