Λιονέλ Μέσι: Υπόκλιση στο μεγαλείο του «Pulga» – Όλα τα ματς στην Αργεντινή θα διακόπτονται στο 10′ για να αποθεώνεται

Η ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Αργεντινής, μετά την ανακοίνωση του Λιονέλ Μέσι ότι αποσύρεται από την Εθνική ομάδα αποφάσισε να τον τιμήσει και βρήκε ίσως τον καλύτερο τρόπο.

Όλοι οι αγώνες που θα διεξαχθούν το Σαββατοκύριακο (05-06/09/26) στην Αργεντινη θα διακόπτονται στο 10′ για να έχει την ευκαιρία ο κόσμος να αποθεώσει τον Λιονέλ Μέσι και να του πει «αντίο» και ευχαριστώ για όσα πρόσφερε με την φανέλα της «αλμπισελέστε», λίγες μέρες μετά την απόφασή του να αποσυρθεί από την Εθνική ομάδα της χώρας.

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Πέρα από τους αγώνες των Εθνικών κατηγοριών στο ποδόσφαιρο, ο Μέσι θα τιμηθεί και στις αναμετρήσεις του πρωταθλήματος σάλας, αλλά και στο beach soccer. Σε ό,τι έχει να κάνει με το άθλημα στο οποίο έγραψε ιστορία ο «pulga» δηλαδή.

Κατά τη διάρκεια του standing ovation, στα μάτριξ του κάθε γηπέδου θα προβάλλεται βίντεο προς τιμήν του Μέσι, με την παραπάνω απόφαση να εφαρμόζεται για πρώτη φορά στο Βέλες Σάρσφιλντ – Μπόκα Τζούνιορς για το Κύπελλο Αργεντινής και τον GOAT να γνωρίζει την απόλυτη αποθέωση.

UN MINUTO DE APLAUSOS EN HOMENAJE A MESSI



Tras su retiro de la Selección, la AFA dispuso que a los 10' del primer tiempo de la próxima fecha del fútbol argentino (en todas las categorías y disciplinas) se detuviera el encuentro para homenajear a Leo pic.twitter.com/2ASsXbfsQD — Diario Olé (@DiarioOle) September 3, 2026

Αυτή η απόφαση είναι ένα συμβολικό ευχαριστώ στον Λιονέλ Μέσι και ένας φόρος τιμής για όσα πρόσφερε στο ποδόσφαιρο της χώρας, αλλά και παγκοσμίως, μιας και μιλάμε για τον άνθρωπο που δεδομένα έχει φέρει σε επαφή πολλά παιδιά με το άθλημα, τα οποία τον είχαν και τον έχουν για ίνδαλμα.