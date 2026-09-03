ΟΦΗ: Με Τιάγκο Νους η ευρωπαϊκή λίστα των Κρητικών για τη League Phase του Europa League

Ο Τιάγκο Νους βρίσκεται κανονικά στην ευρωπαϊκή λίστα του ΟΦΗ για τα ματς της League Phase του Europa League, παρά τη μεταγραφή του στον Ολυμπιακό, στον οποίο θα πάει τον Ιανουάριο.

Ο Ολυμπιακός μπορεί να έφτασε σε συμφωνία με τον ΟΦΗ για να κάνει δικό του τον Τιάγκο Νους, αυτός όμως θα παραμείνει με τη μορφή δανεισμού για έξι μήνες στους Κρητικούς για να τους ενισχύσει στην προσπάθεια να συνεχίσουν στο Europa League και μετά τη League Phase.

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Ο Αργεντινός εξτρέμ θα συνεχίσει να αγωνίζεται στον ΟΦΗ μέχρι τον Ιανουάριο και θα αγωνιστεί στα 6 από τα 8 ευρωπαϊκά ματς της League Phase για να μετακομίσει μετά στον Πειραιά για λογαριασμό του Ολυμπιακού.

Η ευρωπαϊκή λίστα του ΟΦΗ

Τερματοφύλακες: Χριστογεώργος, Λίλο, Κατσίκας.

Αμυντικοί: Κρίζμανιτς, Αθανασίου, Κωστούλας, Πούγγουρας, Σιέλης, Γκονθάλεθ, Νικολάου, Ντίκμαν.

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Μέσοι: Καραχάλιος, Κανελλόπουλος, Ανδρούτσος, Νους, Αποστολάκης, Ρομάνο, Μπουχαλάκης.

Επιθετικοί: Ισέκα, Αϊτόρ, Φούντας, Κόντρο, Θεοδοσουλάκης.

Το πρόγραμμα του ΟΦΗ στο Europa League