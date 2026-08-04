ΑΕΚ: Ο Φίλιπ Κόστιτς είναι κοντά στην Αϊντχόφεν και η Ένωση εξετάζει άλλες περιπτώσεις

Ο Φίλιπ Κόστιτς πιθανότατα θα συνεχίσει την καριέρα του στην Αϊντχόφεν, με αποτέλεσμα η ΑΕΚ να πρέπει να εξετάσει άλλες περιπτώσεις για να ενισχυθεί στο αριστερό άκρο της άμυνάς της.

Η ΑΕΚ είχε κάνει πρόταση στον Φίλιπ Κόστιτς για διετές συμβόλαιο με απολαβές που άγγιζαν τα 1.700.000 ευρώ, όμως σύμφωνα με το δημοσιογράφο, Ρικ Έλφρινκ, ο Σέρβος αποφάσισε την ολλανδική ομάδα για τη νέα σεζόν, με τις δύο πλευρές να είναι μία ανάσα από τη συμφωνία.

Αυτή η εξέλιξη αναγκάζει την ΑΕΚ να συνεχίσει την αναζήτησή της για αριστερό μπακ, την ίδια ώρα που περιμένει προτάσεις για την παραχώρηση του Τζέιμς Πενράις.