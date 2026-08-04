Αθλητικά

ΠΑΟΚ: Αμφίβολος ο Ζίβκοβιτς για το ματς με την Άντερλεχτ, χτύπησε στην προπόνηση και έκανε θεραπεία

Ο Τομ Λουσέ πραγματοποίησε την πρώτη του προπόνηση ως παίκτης του «δικεφάλου του Βορρά»
Ο Ζίβκοβιτς
Ο Ζίβκοβιτς με τη φανέλα του ΠΑΟΚ/ (ΝΑΣΟΣ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)
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Ανησυχία επικρατεί στο στρατόπεδο του ΠΑΟΚ μετά την προπόνηση της Τρίτης (04/08/26), καθώς ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς δέχτηκε ένα χτύπημα στο πόδι με αποτέλεσμα να υποβληθεί σε θεραπεία και να είναι εξαιρετικά αμφίβολος για το ματς με την Άντερλεχτ (06/08/26, 20:45).

Ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει την Άντερλεχτ για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League και το σενάριο να αγωνιστεί χωρίς τον Ζίβκοβιτς είναι το επικρατέστερο, μετά τον τραυματισμό που αποκόμισε στην προπόνηση της ομάδας.

Ο Τομ Λουσέ έκανε την πρώτη του προπόνηση με τους «ασπρόμαυρους» έχοντας στο πλευρό του τον Μπαπτίστ Σανταμαρία, με τον οποίο ήταν συμπαίκτες και στη Νις. Ο Κίριλ Ντεσπόντοφ συνέχισε το πρόγραμμα αποκατάστασης με θεραπεία και δουλειά στο γυμναστήριο.

Την Τετάρτη (05/08/26) στις 18:00 ο ΠΑΟΚ θα κάνει την τελευταία του προπόνηση πριν το πρώτο ραντεβού με τους Βέλγους, ενώ μισή ώρα νωρίτερα (17:30) ο Αλέσιο Λίσι θα παραχωρήσει την καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου για την εντός έδρας ευρωπαϊκή αναμέτρηση.

Η ενημέρωση του ΠΑΟΚ

«Με μία ακόμη πρωινή προπόνηση στη Νέα Μεσημβρία συνεχίστηκε η προετοιμασία του ΠΑΟΚ ενόψει της πρώτης αναμέτρησης με την Άντερλεχτ στο γήπεδο της Τούμπας (06.08, 20:45). Το πρόγραμμα ξεκίνησε με rondo, συνεχίστηκε με δουλειά στις στατικές φάσεις και ολοκληρώθηκε με τουρνουά ποδοβόλεϊ.

Την πρώτη του προπόνηση με τη φανέλα του ΠΑΟΚ πραγματοποίησε το νέο μεταγραφικό απόκτημα του Δικεφάλου, Τομ Λουσέ , ο οποίος ενσωματώθηκε στο πρόγραμμα της ομάδας.

Ο Aντρίγια Ζίβκοβιτς υποβλήθηκε σε θεραπεία λόγω ενός χτυπήματος που δέχθηκε στο πόδι, ενώ ο Κίριλ Ντεσπόντοφ συνέχισε το πρόγραμμα αποκατάστασής του, ακολουθώντας θεραπεία και ατομική δουλειά στο γυμναστήριο».

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