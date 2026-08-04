Αρσέν Βενγκέρ: «Η απόφαση να αποσυρθεί το σχέδιο του Τζιάνι Ινφαντίνο ήταν απαραίτητη και αδιαμφισβήτητη»

Ο Αρσέν Βενγκέρ, είναι διευθυντής παγκόσμιας ανάπτυξης ποδοσφαίρου της FIFA και με επιστολή του έσπευσε να πάρει αποστάσεις από το σχέδιο του Τζιάνι Ινφαντίνο σχετικά με την πώληση μεριδίων του Μουντιάλ σε ιδιώτες επενδυτές.

Η δήλωση του Αρσέν Βενγκέρ ήρθε μετά από επιστολή της UEFA προς τον Τζιάνι Ινφαντίνο, με την οποία απειλούσαν με νομικές ενέργειες με το όνομα του Αλσατού πρώην προπονητή της Άρσεναλ να είναι ανάμεσα στα 18 στελέχη της FIFA, των οποίων οι επικοινωνίες θα πρέπει να διατηρηθούν ως πιθανό αποδεικτικό υλικό.

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Ο θρυλικός προπονητής ξεκαθάρισε ότι δεν είχε καμία συμμετοχή στο σχέδιο του Ινφαντίνο και μάλιστα τόνισε ότι πληροφορήθηκε γι’ αυτό μέσω των δημοσιευμάτων που κυκλοφόρησαν. Θεωρεί ότι η απόφαση να εγκαταλειφθεί η πρόταση ήταν σωστή.

Αναλυτικά τα λόγια του Βενγκέρ

«Τα πρόσφατα γεγονότα στη FIFA χρειάζονται κάποια διευκρίνιση από την πλευρά μου. Στη FIFA, κατέχω τη θέση του Επικεφαλής Παγκόσμιας Ανάπτυξης Ποδοσφαίρου.

Μαζί με την ομάδα μου, επιβλέπω την ανάλυση δεδομένων του παιχνιδιού, το διαδικτυακό εκπαιδευτικό κέντρο της FIFA, την ανάπτυξη της εκπαίδευσης νέων μέσω 60 ακαδημιών σε 60 χώρες όπου υπάρχει μεγαλύτερη ανάγκη, καθώς και τις διοργανώσεις νέων σε όλο τον κόσμο. Επιπλέον, είμαι τεχνικός σύμβουλος του IFAB (Διεθνές Συμβούλιο Ποδοσφαιρικών Κανονισμών).

Δε συμμετείχα σε αυτό το στρατηγικό σχέδιο και πληροφορήθηκα για το συγκεκριμένο πρότζεκτ για πρώτη φορά μέσω δημοσιευμάτων των μέσων ενημέρωσης. Η απόφαση να αποσυρθεί το συγκεκριμένο σχέδιο ήταν απολύτως απαραίτητη και δεν επιδέχεται αμφισβήτησης, καθώς πιστεύω ακράδαντα σε μια ανεξάρτητη FIFA, η οποία υπηρετεί το ποδόσφαιρο με αφοσίωση, διαφάνεια και ακεραιότητα».