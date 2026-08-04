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Αθλητικά

Παναθηναϊκός – ΤΣΣΚΑ 1948: Με VAR οι αγώνες του «τριφυλλιού» στον 3ο προκριματικό γύρο του Conference League

Οι πράσινοι είχαν παράπονα από τη διαιτησία του εντός έδρας αγώνα με την Πάκσι
Ο Γιάγκουσιτς
Ο Γιάγκουσιτς με τη φανέλα του Παναθηναϊκού/ (ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)
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Ο Παναθηναϊκός θα υποδεχτεί την ΤΣΣΚΑ 1948 (05/08/26, 21:30) στο ΟΑΚΑ για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League και η αναμέτρηση θα γίνει κανονικά με τη δυνατότητα χρήσης του VAR, όπως και το εκτός έδρας ματς, που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 11 Αυγούστου.

Στη ρεβάνς του Παναθηναϊκού με την Πάκσι (2-2) υπήρχαν παράπονα από τη διαιτησία, καθώς οι πράσινοι διαμαρτυρήθηκαν και στα δύο γκολ της ουγγρικής ομάδας, όμως η αναμέτρηση ήταν χωρίς VAR και δεν μπορούσαν να ελεγχθούν οι φάσεις.

Αυτή τη φορά οι αναμετρήσεις για τα προκριματικά του Conference League θα διεξαχθούν κανονικά με VAR και δεδομένα θα περιοριστούν τα σοβαρά λάθη έναντι και των δύο ομάδων, σε περίπτωση που συμβούν.

Διαιτητής της πρώτης αναμέτρησης θα είναι ο Ιταλός, Ματέο Μαρκέτι, που ανήκει στη δεύτερη κατηγορία της UEFA, ενώ στο VAR θα είναι ο επίσης Ιταλός, Τζιανλούκα Αουρελιάνο με βοηθό τον Λορέντσο Ματζιόνι.

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