Παναθηναϊκός; Ο Ανδρέας Τετέι ταλαιπωρείται από ίωση και θα χάσει το πρώτο ματς με την ΤΣΣΚΑ 1948

Ο Τζέικομπ Νίστρουπ στη συνέντευξη Τύπου για την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με την ΤΣΣΚΑ 1948 (05/08/26, 21:30) αποκάλυψε ότι ο Ανδρέας Τετέι δεν θα αγωνιστεί λόγω ίωσης.

Ο Ανδρέας Τετέι ήταν βασικός και στα δύο ματς του Παναθηναϊκού με την Πάκσι, όμως η ίωση που τον ταλαιπωρεί δεν θα του επιτρέψει τη συμμετοχή του στο σημαντικό ματς του ΟΑΚΑ, στο οποίο οι πράσινοι θέλουν να βάλουν βάσεις πρόκρισης στα πλέι οφ του Conference League.

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Ο Έλμιν Ραστόντερ θα πάρει φανέλα βασικού στο ματς με την ομάδα από τη Βουλγαρία, χωρίς να υπάρχει άλλος επιθετικός στον πάγκο του «τριφυλλιού», μιας και ο Σίριλ Ντέσερς δεν είναι στην ευρωπαϊκή λίστα, αλλά δεν είναι ακόμα έτοιμος να αγωνιστεί.

«Ο Ανδρέας δεν θα παίξει αύριο. Είναι στο νοσοκομείο για να ελεγχθεί. Ελπίζω να είναι έτοιμος στο επόμενο παιχνίδι. Είναι εκτός. Σε 2-3 εβδομάδες πιστεύω θα έχουμε όλους τους παίκτες μας διαθέσιμους», ανέφερε ο Νίστρουπ στη συνέντευξη Τύπου.