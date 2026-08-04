Ο Δημήτρης Γιαννούλης παίκτης του ΠΑΟΚ – Την Τετάρτη στη Θεσσαλονίκη για να υπογράψει

Ο ΠΑΟΚ ήρθε σε συμφωνία με την Άουγκσμπουργκ για την απόκτηση του Δημήτρη Γιαννούλη, με τον Έλληνα αριστερό μπακ να επιστρέφει «σπίτι» του μετά από πέντε χρόνια.

Ο Δημήτρης Γιαννούλης αναμένεται να ταξιδέψει αύριο (05/08/26) στη Θεσσαλονίκη για να βάλει την υπογραφή του σε συμβόλαιο τριετούς διάρκειας με τον ΠΑΟΚ, αφού πλέον έχουν ολοκληρωθεί επιτυχημένα οι διαπραγματεύσεις του «δικεφάλου του Βορρά» με την Άουγκσμπουργκ, στην οποία αγωνίστηκε τις τελευταίες δύο σεζόν.

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Η επιστροφή του Δημήτρη Γιαννούλη στον ΠΑΟΚ μόνο εύκολη δεν ήταν, καθώς οι διαπραγματεύσεις πέρασαν από σαράντα κύματα, όμως είχαν αίσιο τέλος και ο διεθνής μπακ θα φορέσει και πάλι την ασπρόμαυρη φανέλα. Οι δύο ομάδες έδωσαν τα χέρια σε ένα ποσό κοντά στα 4.000.000 ευρώ σύν τα μπόνους, ενώ ο ποδοσφαιριστής θα λαμβάνει 1.200.000 ευρώ ετησίως.

Ο Έλληνας αριστερός μπακ σε δύο σεζόν με τη φανέλα της Άουγκσμπουργκ μέτρησε 63 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, πετυχαίνοντας 3 γκολ, ενώ μοίρασε και 10 ασίστ στους πρώην, πλέον, συμπαίκτες του.

Στο πρώτο του πέρασμα από τη Θεσσαλονίκη για λογαριασμό του ΠΑΟΚ, αγωνίστηκε σε 78 ματς και είχε 2 γκολ και 10 ασίστ. Με τη φανέλα της Εθνικής ποδοσφαίρου έχει αγωνιστεί σε 34 αναμετρήσεις.