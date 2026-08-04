«Ολυμπιακός και Ρίβερ Πλέιτ συμφώνησαν για Ορτέγκα» έγραψαν στην Αργεντινή

Ο Φρανσίσκο Ορτέγκα επιστρέφει στην Αργεντινή, καθώς θεωρείται δεδομένη -σύμφωνα με τους συμπατριώτες του- η συμφωνία ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τη Ρίβερ Πλέιτ, για τη μετεγγραφή του.

Η αποχώρηση του Αργεντινού αριστερού μπακ από το ρόστερ του Ολυμπιακού είχε προαναγγελθεί ουσιαστικά μετά τον αποκλεισμό του από την ευρωπαϊκή λίστα της ομάδας για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League.

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Την ίδια στιγμή, δύο σημαντικοί δημοσιογράφοι από τη Λατινικής Αμερικής, οι Σέζαρ Λουίς Μέρλο και Χερμάν Γκαρσία Γκρόβα, αναφέρουν πως οι δύο σύλλογοι έφτασαν σε οριστική συμφωνία για τη μετεγγραφή του ποδοσφαιριστή.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η Ρίβερ Πλέιτ θα καταβάλει στον Ολυμπιακό το ποσό των 5 εκατομμυρίων ευρώ για την απόκτηση του Ορτέγκα.

Ο παίκτης αναμένεται να υπογράψει συμβόλαιο διάρκειας 3,5 ετών με την ομάδα της Αργεντινής, επιστρέφοντας στο πρωτάθλημα της χώρας του.