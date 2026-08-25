Μάικλ Τζόρνταν: Σε δημοπρασία φανέλα από τους «Last Dance» τελικούς του 1998 – Μπορεί να ξεπεράσει τα 10 εκατομμύρια δολάρια

Μία ακόμα φανέλα που φόρεσε ο Μάικλ Τζόρνταν στην θρυλική του καριέρα, βγαίνει σε δημοπρασία και δεν αποκλείεται να καταρρίψει κάθε σχετικό ρεκόρ.

Η λευκή φανέλα του Μάικλ Τζόρνταν με το νο23 στην πλάτη, την οποία φορούσε ο “Αέρινος” στο τρίτο παιχνίδι των τελικών του NBA το 1998 απέναντι στους Γιούτα Τζαζ, βγαίνει στο “σφυρί”.

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Η συγκεκριμένη σεζόν ήταν η τελευταία του Μάικλ Τζόρνταν με τους Σικάγο Μπουλς και αποτέλεσε έμπνευση για τη δημιουργία του “Last Dance”, του γνωστού ντοκιμαντέρ που προβλήθηκε στο Netflix το 2020.

Στο συγκεκριμένο παιχνίδι, οι Μπουλς συνέτριψαν τους Τζαζ (96-54) και πήραν προβάδισμα στη σειρά των τελικών, κατακτώντας λίγες ημέρες μετά το 6ο τους “δαχτυλίδι” και ολοκληρώνοντας το ιστορικό “three-peat”

Σύμφωνα με τον οίκο Joopiter, που διοργανώνει τη διαδικτυακή δημοπρασία με τίτλο “Driven to Greatness”, πρόκειται για τη μοναδική γνωστή λευκή φανέλα του Τζόρνταν από νικηφόρο παιχνίδι των τελικών του 1998 που έχει εμφανιστεί προς πώληση.

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The 1998 NBA Finals. The Last Dance. Game 3.



JOOPITER is proud to offer the jersey that Michael Jordan wore in Game 3 of the 1998 NBA Finals against the Utah Jazz — a defining moment from one of the greatest dynasties in sports history.



Global bidding runs September 15-29.… pic.twitter.com/iqJOnX1Bki — JOOPITER (@joopiteronline) August 17, 2026

Η αξία της εκτιμάται μεταξύ 10 και 15 εκατομμύρια δολαρίων, ποσό που μπορεί να την καταστήσει την ακριβότερη φανέλα μπάσκετ που έχει αλλάξει χέρια σε δημοπρασία (θα ξεκινήσει διαδικτυακά στις 15 Σεπτεμβρίου και θα ολοκληρωθεί στις 29 Σεπτεμβρίου).

Παρά τα τεράστια ποσά που συγκεντρώνουν τα αναμνηστικά του Τζόρνταν, το ρεκόρ για το ακριβότερο αθλητικό συλλεκτικό αντικείμενο εξακολουθεί να ανήκει στον θρύλο του μπέιζμπολ Μπέιμπ Ρουθ. Η περίφημη φανέλα “Called Shot”, την οποία φορούσε στο Game 3 του World Series του 1932, πωλήθηκε το 2024 έναντι 24,12 εκατομμυρίων δολαρίων.

“Μαγνήτης” ο Τζόρνταν για τους συλλέκτες

Ο Μάικλ Τζόρνταν, πάντως, εξακολουθεί να αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα στην αγορά αθλητικών συλλεκτικών αντικειμένων, ακόμα και τώρα που μετράει περισσότερο από δυο δεκαετίες από την “απόσυρσή” του.

Μόνο μέσα στο 2026, οι χρήστες του eBay έχουν δαπανήσει περισσότερα από 88 εκατομμύρια δολάρια για συλλεκτικές κάρτες του Τζόρνταν. Το ποσό είναι υψηλότερο από εκείνο οποιουδήποτε άλλου εν ενεργεία ή παλαίμαχου παίκτη του NBA, με τον Τζόρνταν να βρίσκεται συνολικά πίσω μόνο από τον σταρ των Λος Άντζελες Ντότζερς, Σοχέι Οτάνι.

Το σημερινό ρεκόρ για μπασκετική φανέλα ανήκει επίσης στον Μάικλ Τζόρνταν και, μάλιστα, σε μία άλλη εμφάνισή του από τους ίδιους τελικούς. Το 2022, η κόκκινη φανέλα που είχε φορέσει στο Game 1 απέναντι στους Γιούτα Τζαζ πουλήθηκε έναντι 10,1 εκατομμυρίων δολαρίων, υπερδιπλάσια από τις αρχικές εκτιμήσεις.

Μία ακόμη φανέλα του Τζόρνταν, από τη δεύτερη σεζόν του στο Πανεπιστήμιο της Βόρειας Καρολίνας, είχε πουληθεί το 2021 για 1,38 εκατομμύρια δολάρια, σημειώνοντας τότε ρεκόρ.