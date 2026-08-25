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Αθλητικά

Ο ΠΑΟΚ παίρνει τον Όγκνιεν Ούγκρεσιτς της Παρτιζάν – Στα 8 εκατομμύρια ευρώ το deal

Συμφωνήσαν οι δυο ομάδες για τον νεαρό 20χρονο χαφ, που θεωρείται μεγάλο ταλέντο από τους Σέρβους
ΦΩΤΟ EPA
ΦΩΤΟ EPA/ANDREJ CUKIC
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Ο ΠΑΟΚ έδωσε τον Γιάννη Κωνσταντέλια στην Ντόρτμουντ και έχει ένα μεγάλο κενό να καλύψει στη μεσοεπιθετική του γραμμή. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που προκύπτουν, ο “δικέφαλος του Βορρά” συμφώνησε με την Παρτίζαν για την απόκτηση του Όγκνιεν Ούγκρεσιτς.

Ο 20χρονος ποδοσφαιριστής της Παρτιζάμ μπορεί να αγωνιστεί τόσο στο “8” όσο και στο “10” και θεωρείται ένα από τα κορυφαία ταλέντα της Σερβίας. Όπως γίνεται γνωστό, το deal θα κοστίσει στον ΠΑΟΚ 8 εκατομμύρια ευρώ, συν μπόνους.

Ο παίκτης αναμένεται άμεσα στη Θεσσαλονίκη για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει.

Ο υψηλόσωμος Ούγκρεσιτς (1,88μ.) αναδειχθεί από τις ακαδημίες της Παρτίζαν και έχει φορέσει μία φορά τη φανέλα της εθνικής Ανδρών της Σερβίας (στο φιλικό με την Ανδόρα τον Οκτώβριο). Τη φετινή σεζόν έχει ήδη 7 συμμετοχές και 2 γκολ σε πρωτάθλημα (5-1) και προκριματικά Champions League (2-1).

Σε 44 ματς την προηγούμενη αγωνιστική περίοδο, είχε 8 γκολ και 4 ασίστ.

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