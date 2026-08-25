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Αθλητικά

Ο Ντόμινικ Λιβάκοβιτς συμφώνησε με την Μπαρτσελόνα

Στους “μπλαουγκράνα” ο βασικός τερματοφύλακας της Εθνικής Κροατίας
ΦΩΤΟ Eurokinissi
ΦΩΤΟ Eurokinissi
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Στην Βαρκελώνη αναμένεται να βρεθεί τις επόμενες ώρες ο Ντομινίκ Λιβάκοβιτς, προκειμένου να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να ολοκληρώσει τη μετεγγραφή του στην Μπαρτσελόνα.

Ο 31χρονος Κροάτης τερματοφύλακας έφτασε σε πλήρη συμφωνία με την Μπαρτσελόνα και θα φτάνει απόψε στην Ισπανία (25.08.2026) για να υπογράψει συμβόλαιο συνεργασίας έως το 2030. Ο 31χρονος αναμένεται να περάσει αύριο από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και να ανακοινωθεί.

Ο Ντομινίκ Λιβάκοβιτς ανήκε στη Φενέρμπαχτσε, με την οποία έχει καταγράψει 74 συμμετοχές. Το deal τον δυο ομάδων στα 4.000.000 ευρώ (μαζί με μπόνους).

Οι Καταλανοί εξέταζαν περιπτώσεις τερματοφυλάκων, καθώς το συμβόλαιο του Βόιτσεχ Σέζνι λήγει το καλοκαίρι του 2027 και επέλεξαν τον διεθνή Κροάτη τερματοφύλακα.

Η αρχική σκέψη της Μπαρτσελόνα ήταν να δώσει τον παίκτη δανεικό στην Ντινάμο Ζάγκρεμπ και να τον επαναφέρει στις τάξεις της το επόμενο καλοκαίρι, όταν και θα αποσυρθεί ο Σέζνι. Ωστόσο, πλέον είναι ανοιχτό το εάν θα δοθεί δανεικός, καθώς -εφόσον το επιτρέψουν τα οικονομικά του κλαμπ- μπορεί να διατηρηθεί στο ρόστερ.

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