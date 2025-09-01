ΑΕΚ: Ο Μάρκο Γκρούγιτς πέρασε τις ιατρικές εξετάσεις και ανακοινώνεται την Τρίτη

Παίκτης της ΑΕΚ θα πρέπει να θεωρείται ο Μάρκο Γκρούγιτς. Ο Σέρβος μέσος έφτασε στη χώρα μας τη Δευτέρα (01.09.2025) πέρασε τις ιατρικές εξετάσεις και την Τρίτη (02.09.2025) θα ανακοινωθεί και επίσημα από την Ένωση.

Ο Μάρκο Γκρούγιτς θα υπογράψει συμβόλαιο διάρκειας τριών ετών με την ΑΕΚ, που θα έχει δικλείδες ασφαλείας για τους “κιτρινόμαυρους”, αφού θα είναι στο χέρι τους αν θα συνεχιστεί η συνεργασία μετά το καλοκαίρι.

Μετά τις ανακοινώσεις, ο 29χρονος Σέρβος μέσος θα ξεκινήσει δουλειά για να τεθεί το συντομότερο δυνατό στη διάθεση του Μάρκο Νίκολιτς.