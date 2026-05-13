Μπαρτζώκας: «Έχουμε μεγαλύτερη δίψα για το Final Four από τον πιο φανατικό του Ολυμπιακού»

Μετά το τέλος του αγώνα του Ολυμπιακού με τον Κολοσσό στο ΣΕΦ για τα πλέι οφ της Greek Basketball League, ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε για την άνετη νίκη της ομάδας του αλλά και τη δίψα που υπάρχει στους Πειραιώτες για το Final Four της Euroleague που ακολουθεί.

«Δύσκολο να κάνουμε ένα σχόλιο για ματς που τελείωσε με τόσο μεγάλη διαφορά. Τα παιδιά του Κολοσσού έχουν να παίξουν 20 μέρες, ξέρουν ότι θα αποκλειστούν και το κίνητρο προφανώς έχει εκλείψει. Η ομάδα τους εξασφάλισε την παραμονή που ήταν ο βασικός στόχος και τους αξίζουν συγχαρητήρια. Ήταν ένα αντιπαράδειγμα σήμερα, σκοράραμε όποτε θέλαμε. Το παιχνίδι με τη Φενέρ θα είναι πολύ πιο σκληρό, απέναντι σε μια πολύ καλύτερη άμυνα», τόνισε ο προπονητής του Ολυμπιακού, Γιώργος Μπαρτζώκας στην ΕΡΤ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Παράλληλα αναφέρθηκε στο πολύ υψηλό κίνητρο που έχει η ομάδα του για το Final Four της Euroleague.

«Σε μας από την αρχή της χρονιάς βλέπω πολύ μεγάλο κίνητρο, ήμασταν πρώτοι στην κανονική περίοδο, περάσαμε με 3-0 στο Final 4 και είμαστε αήττητοι στο πρωτάθλημα. Έχουμε δείξει ότι είμαστε σοβαρή ομάδα, έχουμε ποιότητα και το κίνητρό μας είναι τεράστιο. Δίψα έχουμε περισσότερο από όλους, από τον πιο φανατικό φίλο του Ολυμπιακού έχουμε περισσότερη δίψα, γιατί είναι το έργο μας, η δουλειά μας. Πολλές φορές η δίψα πρέπει να μπει σε κάποια καλούπια γιατί πολλές φορές μετά πιο πολύ να είσαι συγκεντρωμένος. Πρέπει να είσαι συγκεντρωμένος στα πράγματα που πρέπει να κάνεις», τόνισε ο Έλληνας προπονητής.