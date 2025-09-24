ΑΕΚ: O νεαρός Μιχαήλ που νίκησε τον καρκίνο βρέθηκε στον αγωνιστικό χώρο της Opap Arena

Ο Μιχαήλ Πάνου βρέθηκε στον αγωνιστικό χώρο της OPAP Arena μετά τη νίκη της ΑΕΚ επί του Παναιτωλικού.

Ο Μιχαήλ Πάνου βρέθηκε τη Δευτέρα (22/9/2025) στην 44η γιορτή του ΠΣΑΠΠ και συγκίνησε τους πάντες με τα δάκρυα του πάνω στη σκηνή. Ο νεαρός φίλος της ΑΕΚ, ο οποίος κατάφερε να νικήσει τον καρκίνο στο κεφάλι, βρέθηκε στην ΟPAP Arena και στον αγώνα Κυπέλλου της Ένωσης με τον Παναιτωλικό.

Ο πιτσιρικάς Ενωσίτης κατέβηκε, μάλιστα, στον αγωνιστικό χώρο μετά το τέλος του αγώνα, φορώντας φανέλα και κασκόλ της ΑΕΚ, ώστε να βγάλει φωτογραφίες με παίκτες της αγαπημένης του ομάδας, όπως με τον Βίντα. Πήρε, μάλιστα, και τη φανέλα του διεθνή Κύπριου στόπερ των Αγρινιωτών, Χρίστου Σιέλη.

Στον αγωνιστικό χώρο βρέθηκε και ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ ΑΕΚ, Μάριος Ηλιόπουλος, ο οποίος αγκάλιασε τον νεαρό φίλο της ΑΕΚ.