Αθλητικά

Μοντέλο του Onlyfans μπήκε στον τελικό του παγκοσμίου πρωταθλήματος σνούκερ με σκοπό να μείνει γυμνή

Η Σάσα Σουάν προκάλεσε προσωρινή διακοπή του αγώνα φωνάζοντας συνθήματα κατά της τηλεοπτικής άδειας του BBC
Η Σάσα Σουάν κατά την εισβολή της στο γήπεδο/ (Photo by George Wood/Getty Images)

Το μοντέλο του Onlyfans, Σάσα Σουάν, εισέβαλε στον τελικό του παγκοσμίου πρωταθλήματος σνούκερ στο Crucible Theatre για να διαμαρτυρηθεί για την τηλεοπτική άδεια του BBC.

Η τηλεοπτική μετάδοση του τελικού του παγκοσμίου πρωταθλήματος σνούκερ δεν έδειξε την εισβολή του μοντέλου του Onlyfans, ενώ ο σχολιαστής του BBC ζήτησε συγγνώμη από τους θεατές για την διακοπή, κάνοντας λόγο για «αναστάτωση που αντιμετωπίστηκε άμεσα».

Η γυναίκα λίγες ώρες μετά το περιστατικό επιβεβαίωσε δημόσια την ταυτότητά της και έκανε δηλώσεις με υβριστικό περιεχόμενο και ανέφερε ότι είχε πρόθεση να μείνει γυμνή, όμως η ασφάλεια πρόλαβε να την απομακρύνει.

 

«Λοιπόν, αν βλέπετε αυτό το βίντεο, μόλις με έδιωξαν από το σνούκερ επειδή έκανα streaking (σ.σ. η πράξη του να τρέχει κανείς γυμνός σε δημόσιο χώρο)», είπε. «Δεν πήγε όπως ήθελα, γιατί θα μου άρεσε πολύ να δείξω το στήθος μου εκεί έξω, αλλά με έδιωξαν», πρόσθεσε η Σάσα Σουάν.

Ο διαιτητής του αγώνα αντέδρασε άμεσα και παρενέβη για να την απομακρύνει πριν προλάβει να φτάσει τους παίκτες. Με τους ανθρώπους της ασφαλείας να την απομακρύνουν από την αίθουσα.

Ο τελικός ανάμεσα στον Σόν Μέρφι και τον Γου Γιζέ ολοκληρώθηκε με τον Γου να έχει προβάδισμα μετά την πρώτη μέρα του παγκοσμίου πρωταθλήματος.

