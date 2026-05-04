Μοντέλο του Onlyfans μπήκε στον τελικό του παγκοσμίου πρωταθλήματος σνούκερ με σκοπό να μείνει γυμνή

Το μοντέλο του Onlyfans, Σάσα Σουάν, εισέβαλε στον τελικό του παγκοσμίου πρωταθλήματος σνούκερ στο Crucible Theatre για να διαμαρτυρηθεί για την τηλεοπτική άδεια του BBC.

Η τηλεοπτική μετάδοση του τελικού του παγκοσμίου πρωταθλήματος σνούκερ δεν έδειξε την εισβολή του μοντέλου του Onlyfans, ενώ ο σχολιαστής του BBC ζήτησε συγγνώμη από τους θεατές για την διακοπή, κάνοντας λόγο για «αναστάτωση που αντιμετωπίστηκε άμεσα».

Η γυναίκα λίγες ώρες μετά το περιστατικό επιβεβαίωσε δημόσια την ταυτότητά της και έκανε δηλώσεις με υβριστικό περιεχόμενο και ανέφερε ότι είχε πρόθεση να μείνει γυμνή, όμως η ασφάλεια πρόλαβε να την απομακρύνει.

«Λοιπόν, αν βλέπετε αυτό το βίντεο, μόλις με έδιωξαν από το σνούκερ επειδή έκανα streaking (σ.σ. η πράξη του να τρέχει κανείς γυμνός σε δημόσιο χώρο)», είπε. «Δεν πήγε όπως ήθελα, γιατί θα μου άρεσε πολύ να δείξω το στήθος μου εκεί έξω, αλλά με έδιωξαν», πρόσθεσε η Σάσα Σουάν.

Sorry for this, but in conclusion: the girl (drunken trash) who ran out on stage at the Crucible today is the porn/OnlyFans actress “Sasha Swan”. It was pure PR to get herself talked about.



— SnookerLover (@Snooker147Lover) May 3, 2026

Ο διαιτητής του αγώνα αντέδρασε άμεσα και παρενέβη για να την απομακρύνει πριν προλάβει να φτάσει τους παίκτες. Με τους ανθρώπους της ασφαλείας να την απομακρύνουν από την αίθουσα.

Ο τελικός ανάμεσα στον Σόν Μέρφι και τον Γου Γιζέ ολοκληρώθηκε με τον Γου να έχει προβάδισμα μετά την πρώτη μέρα του παγκοσμίου πρωταθλήματος.