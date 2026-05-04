Η Χαρτς του Κυζιρίδη κέρδισε 2-1 τη Ρέιντζερς και φουλάρει για την κατάκτηση του πρωταθλήματος της Σκωτίας

Η Χαρτς κέρδισε 2-1 τη Ρέιντζερς με ανατροπή και έκανε ένα πολύ σημαντικό βήμα για την κατάκτηση του πρωταθλήματος της Σκωτίας, με τον Αλέξανδρο Κυζιρίδη να είναι βασικός.

Η Ρέιντζερς προηγήθηκε στο σκορ με τον Στέρλινγκ στο 23′ λεπτό, όμως η Χαρτς στο δεύτερο ημίχρονο έκανε την ανατροπή με γκολ του Κίνγκσλεϊ στο 54′ και τον Σάνκλαντ στο 71′. Ο Κυζιρίδης αγωνίστηκε ως δεξιός φουλ μπακ και βγήκε αλλαγή στο 82′.

Η Χαρτς είναι στους 76 βαθμούς και στο +3 από τη δεύτερη Σέλτικ, με τρεις αγωνιστικές να απομένουν για την ολοκλήρωση των πλέι οφ.

Η τελευταία φορά που έσπασε το δίπολο των Σέλτικ και Ρέιντζερς στην Σκωτία ήταν το μακρινό 1985 από την Αμπερντίν του Σερ Άλεξ Φέργκιουσον. Η Χαρτς έχει κατακτήσει τέσσερις φορές το πρωτάθλημα, με την τελευταία να είναι το μακρινό 1960.

Την επόμενη αγωνιστική η Χαρτς κοντράρεται με τη Μάδεργουελ, ενώ την τελευταία αγωνιστική θα αντιμετωπίσει τη Σέλτικ εκτός έδρας. Στο μεσοδιάστημα θα παίξει με τη Φάλκιρκ εντός έδρας.

Η βαθμολογία του πρωταθλήματος της Σκωτίας