Μαρκοϊσβίλι για το Game 3 με τον Ολυμπιακό: «Έχουμε ακόμα την ευκαιρία να αντιδράσουμε»

Η Μονακό θα υποδεχτεί τον Ολυμπιακό (05/05/26, 20:45) για το τρίτο ματς των πλέι οφ της Euroleague, όντας 2-0 πίσω στο σκορ του ζευγαριού και ο Μάνουτσαρ Μαρκοϊσβίλι στις δηλώσεις του είπε ότι ακόμα μπορεί να αντιδράσει η ομάδα του.

Ο Μαρκοϊσβίλι έκανε λόγο για την κούραση που υπάρχει στη Μονακό, η οποία δεν θα έχει τους Τάις και Ντιάλο στο τρίτο ματς με τον Ολυμπιακό, όμως ανέφερε ότι με κλειδί την άμυνα μπορεί πάρει τον αγώνα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Ολυμπιακός με νίκη θα «σκουπίσει» τη σειρά και θα κλείσει θέση για το Final Four της Αθήνας που θα διεξαχθεί το τριήμερο 22 με 24 Μαΐου.

Τα λόγια του Μάνουτσαρ Μαρκοϊσβίλι

«Το κλειδί θα είναι η άμυνά μας. Στα δύο πρώτα παιχνίδια, τους αφήσαμε να επιβάλουν τον ρυθμό τους χωρίς αντίσταση. Ελπίζω ότι θα δείξουμε την καλύτερη δυνατή νοοτροπία. Ο κόσμος θα είναι μαζί μας και θα μας βοηθήσει. Πρέπει να αντιδράσουμε. Τι μας δίνει το δικαίωμα να πιστεύουμε; Όλα όσα έχει δείξει η ομάδα τις τελευταίες εβδομάδες, σε δύσκολες συνθήκες.

Οι παίκτες άξιζαν να είναι στα play-off. Θέλουμε να δείξουμε ότι αυτή η νοοτροπία είναι ακόμα εδώ. Η κούραση έχει συσσωρευτεί, αλλά θα προσπαθήσουμε να την ξεπεράσουμε, έχουμε ακόμη την ευκαιρία να αντιδράσουμε».