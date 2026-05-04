Αθλητικά

Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ 3-2: Οι πράσινοι πήραν τη ματσάρα και έκαναν το 2-1 στους τελικούς της Volley League

Οι παίκτες του Ανδρεόπουλου έκαναν την ανατροπή και πήραν ξανά κεφάλι στους τελικούς του πρωταθλήματος
Ο Βουλκίδης
Ο Βουλκίδης πανηγυρίζει στο ματς με τον ΠΑΟΚ (ΑΡΓΥΡΩ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ / EUROKINISSI)

Ο Παναθηναϊκός κέρδισε 3-2 τον ΠΑΟΚ στο κλειστό του Μετς και έκανε το 2-1 στη σειρά των τελικών της Volley League κάνοντας την ανατροπή στα δύο τελευταία σετ του αγώνα.

Το «τριφύλλι» πήρε το πρώτο σετ του αγώνα με 25-22, όμως ο ΠΑΟΚ απάντησε και ισοφάρισε κερδίζοντας 25-21 στο δεύτερο σετ. Ο «δικέφαλος του Βορρά» πήρε το προβάδισμα στο Μετς κερδίζοντας και το τρίτο σετ με 25-22, όμως ο Παναθηναϊκός έδειξε την ποιότητά του και αντέδρασε.

Η ομάδα του Ανδρεόπουλου έκανε περίπατο στο τέταρτο σετ της αναμέτρησης, επικρατώντας 25-18 και όλα κρίθηκαν στο τάι μπρεικ. Εκεί, η μάχη ήταν καθηλωτική με τους πράσινους να καταφέρνουν στο φινάλε να κερδίσουν 16-14 για να πάρουν κεφάλι στους τελικούς της Volley League.

 

Οι δύο ομάδες θα αναμετρηθούν στη Θεσσαλονίκη το Σάββατο (09/05/26, 17:30), με τον Παναθηναϊκό να έχει την ευκαιρία να τελειώσει τη σειρά και τον ΠΑΟΚ να μπορεί με νίκη να στείλει τους τελικούς σε πέμπτο αγώνα στην έδρα των πρασίνων.

 

Τα σετ: 25-22, 21-25, 22-25, 25-18, 16-14.

Προσθέστε το newsit.gr στη Google για να βλέπετε περισσότερες ειδήσεις στη μηχανή αναζήτησης
Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
65
58
49
47
44
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo