Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ 3-2: Οι πράσινοι πήραν τη ματσάρα και έκαναν το 2-1 στους τελικούς της Volley League

Ο Παναθηναϊκός κέρδισε 3-2 τον ΠΑΟΚ στο κλειστό του Μετς και έκανε το 2-1 στη σειρά των τελικών της Volley League κάνοντας την ανατροπή στα δύο τελευταία σετ του αγώνα.

Το «τριφύλλι» πήρε το πρώτο σετ του αγώνα με 25-22, όμως ο ΠΑΟΚ απάντησε και ισοφάρισε κερδίζοντας 25-21 στο δεύτερο σετ. Ο «δικέφαλος του Βορρά» πήρε το προβάδισμα στο Μετς κερδίζοντας και το τρίτο σετ με 25-22, όμως ο Παναθηναϊκός έδειξε την ποιότητά του και αντέδρασε.

Η ομάδα του Ανδρεόπουλου έκανε περίπατο στο τέταρτο σετ της αναμέτρησης, επικρατώντας 25-18 και όλα κρίθηκαν στο τάι μπρεικ. Εκεί, η μάχη ήταν καθηλωτική με τους πράσινους να καταφέρνουν στο φινάλε να κερδίσουν 16-14 για να πάρουν κεφάλι στους τελικούς της Volley League.

Οι δύο ομάδες θα αναμετρηθούν στη Θεσσαλονίκη το Σάββατο (09/05/26, 17:30), με τον Παναθηναϊκό να έχει την ευκαιρία να τελειώσει τη σειρά και τον ΠΑΟΚ να μπορεί με νίκη να στείλει τους τελικούς σε πέμπτο αγώνα στην έδρα των πρασίνων.

Τα σετ: 25-22, 21-25, 22-25, 25-18, 16-14.