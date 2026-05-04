Παρτιζάν και Ερυθρός Αστέρας αναμένεται να εξασφαλίσουν εγγυημένες θέσεις στη Euroleague για την επόμενη τριετία

Στο Δ.Σ της Euroleague θα βρεθούν άλλες 6 ομάδες που διεκδικούν εγγυημένο συμβόλαιο
Ο Καλάθης και ο Μακιντάιρ στο Παρτιζάν - Ερυθρός Αστέρας/ EPA/ANDREJ CUKIC

Η Παρτιζάν και ο Ερυθρός Αστέρας είναι πολύ κοντά, σύμφωνα με το Mozzart Sport, να εξασφαλίσουν εγγυημένη θέση στη Euroleague τουλάχιστον για τα επόμενα τρία χρόνια, κάτι που θα επικυρωθεί πιθανότατα στο Δ.Σ της Τρίτης (05/05/26).

Πέρα από την Παρτιζάν και τον Ερυθρό Αστέρα στο διοικητικό συμβούλιο θα βρίσκονται και οι Dubai BC, Μονακό, Βίρτους Μπολόνια, Χάποελ Τελ Αβίβ, Παρί και Βαλένθια, που επίσης δεν έχουν εγγυημένη θέση στη Euroleague και επιθυμούν να αποκτήσουν.

Αυτό που μένει να φανεί είναι αν η διοργάνωση θα δώσει εξασφαλισμένη θέση σε κάποια ομάδα πέρα από τις δύο σέρβικες, που δεδομένα είναι ένα βήμα πιο μπροστά από τις υπόλοιπες

