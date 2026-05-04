Ο Βαγγέλης Μαρινάκης αποθεώθηκε από οπαδούς της Νότιγχαμ Φόρεστ μετά τη νίκη επί της Τσέλσι

Ο Βαγγέλης Μαρινάκης παρακολούθησε από κοντά τη μεγάλη νίκη με 3-1 της Νότιγχαμ Φόρεστ στην έδρα της Τσέλσι και μετά τη λήξη του αγώνα αποθεώθηκε από τους οπαδούς.

Η νίκη της Νότιγχαμ την έφερε στο +6 από τη ζώνη του υποβιβασμού και οι φίλοι της ομάδας μόλις είδαν τον Βαγγέλη Μαρινάκη έξω από το Στάμφορντ Μπριτζ έσπευσαν να τον συγχαρούν και να τον αποθεώσουν.

What a result! The big man casually walking through at the end #nffc pic.twitter.com/TmFh6Bifo4 — Gaurav Gupta (@NottinghamGupta) May 4, 2026

Οι κόκκινοι του Νότιγχαμ σε μία δύσκολη χρονιά βρίσκονται πλέον αρκετά πάνω από την επικίνδυνη ζώνη, αλλά και στον ημιτελικό του Europa League, έχοντας κερδίσει 1-0 την Άστον Βίλα στο πρώτο ματς και είναι κοντά στην πρόκριση στον τελικό.