Αθλητικά

Ο Βαγγέλης Μαρινάκης αποθεώθηκε από οπαδούς της Νότιγχαμ Φόρεστ μετά τη νίκη επί της Τσέλσι

Οι οπαδοί των κόκκινων δεν μπορούσαν να συγκρατήσουν τη χαρά τους για το μεγάλο βήμα παραμονής
Ο Βαγγέλης Μαρινάκης σε ματς της Νότιγχαμ Φόρεστ

Ο Βαγγέλης Μαρινάκης παρακολούθησε από κοντά τη μεγάλη νίκη με 3-1 της Νότιγχαμ Φόρεστ στην έδρα της Τσέλσι και μετά τη λήξη του αγώνα αποθεώθηκε από τους οπαδούς.

Η νίκη της Νότιγχαμ την έφερε στο +6 από τη ζώνη του υποβιβασμού και οι φίλοι της ομάδας μόλις είδαν τον Βαγγέλη Μαρινάκη έξω από το Στάμφορντ Μπριτζ έσπευσαν να τον συγχαρούν και να τον αποθεώσουν.

 

Οι κόκκινοι του Νότιγχαμ σε μία δύσκολη χρονιά βρίσκονται πλέον αρκετά πάνω από την επικίνδυνη ζώνη, αλλά και στον ημιτελικό του Europa League, έχοντας κερδίσει 1-0 την Άστον Βίλα στο πρώτο ματς και είναι κοντά στην πρόκριση στον τελικό.

