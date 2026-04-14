ΑΕΚ: Ο Σάκοτα πέρασε βαριά ίωση, όμως θα δώσει το παρών στο παιχνίδι με την Μπανταλόνα

Η ΑΕΚ θα αντιμετωπίσει την Μπανταλόνα στη Sunel Arena (15/04/26, 19:30) σε ένα παιχνίδι που θα κρίνει την παρουσία της στο Final 4 του Basketball Champions League, με τον Ντούσαν Σάκοτα να αντιμετωπίζει μία σοβαρή ίωση κατά τη διάρκεια του Πάσχα.

Ο διευθυντής επικοινωνίας της ΑΕΚ, Γιώργος Νικολάου, με ανάρτηση που έκανε στα social media ενημέρωσε για την κατάσταση της υγείας του προπονητή της Ένωσης, Ντούσαν Σάκοτα, δίνοντας το σύνθημα για την πρόκριση στην επόμενη φάση. Η σειρά είναι στο 1-1 και ο νικητής του αγώνα της Sunel Arena θα εξασφαλίσει μία θέση στα ημιτελικά του BCL.

Ο Ντούσαν Σάκοτα πλέον είναι υγιής και θα είναι κανονικά στον πάγκο της Βασίλισσας στο κρίσιμο παιχνίδι με την ισπανική ομάδα.

Αναλυτικά η ανάρτηση του διευθυντή επικοινωνίας της ΑΕΚ

«Τρομάξαμε -ομολογούμε- μέσα στο Άγιο Σαββατοκύριακο, και ειδικά ενώ βρισκόταν ανήμερα Πάσχα στο νοσοκομείο, αλλά (αυτός) σιγά μη φοβηθεί, σιγά μη κλάψει! Τον πλήγωσε βαρέως μία ίωση, αλλά σιγά μη τον λύγιζε και άφηνε τη «Βασίλισσα» μόνη της, παραμονές ενός εκ των κρισιμοτέρων αγώνων της ιστορίας της και ανήμερα των 102ων γενεθλίων της Α.Ε.Κ.

Ακούσαμε τη βραχνή φωνή του κοντά στο μεσημέρι, μέσα από την Αίθουσα Τύπου «Φαίδων Κωνσταντουδάκης» της SUNEL Arena (και ενώ οι συνεργάτες του είχαν από το πρωί κηρύξει… αυτο-επιστράτευση, ήτοι ενορχηστρώσει και σωστά έπραξαν, το «plan B» ) και δεν πιστεύαμε στ’ αυτιά μας…

Η Αιώνια Νιότη του… Αυτόνομη υπερδύναμη που τον χαρακτηρίζει και που μεταξύ άλλων τον αναζωογονεί, αλλά αναζωογονεί και εμάς, και μας «τσιτώνει», και μας ενθαρρύνει, και ΜΑΣ ΟΔΗΓΕΙ! Και μας δείχνει μια ζωή το ΔΡΟΜΟ! Άλλωστε, αντέχει στα ανομολόγητα πιο δύσκολα – που κρατιόμαστε να μην αποκαλύψουμε επειδή δεν θέλει- τους τελευταίους μήνες.

Σε μία ίωση θα… κολλήσει; Παρών και στην προπόνηση. Με τους παίκτες του ν’ αντλούν δύναμη μόνο και μόνο από τη θωριά του. Και να χαίρονται που τον είδαν. Και να ξεχνάνε να… πονάνε. Και να «δηλώνουν» ετοιμοπόλεμοι. Ο «μετρ» της Υπερβατικής Ψυχολογίας Kόουτς Ντράγκαν ΣΑΚΟΤΑ είχε κάνει πάλι το θαύμα του. Και θα ηγηθεί (πρώτα ο Θεός) της τεταρτιάτικης προσπάθειας. Κόντρα σε όλα.

ΥΓ: Μόνο, που πρέπει όλοι μας να διαχειριστούμε τα συναισθήματά μας στον αγώνα. Η παρουσία και η φωνή μας θα φτάνουν και θα περισσεύουν για να πετύχουμε το αυτονόητο».