Ο Ολυμπιακός απάντησε στον Παναθηναϊκό με το βίντεο που ο Γιώργος Μπαρτζώκας τραγουδάει σύνθημα των Πειραιωτών

Ο Ολυμπιακός έσπευσε να απαντήσει στην ανακοίνωση του Παναθηναϊκού κατά του Γιώργου Μπαρτζώκα και το έκανε με το βίντεο, που ο Έλληνας προπονητής τραγουδάει σύνθημα των Πειραιωτών, μετά την κατάκτηση της Euroleague.

Ο Παναθηναϊκός στην ανακοίνωση που εξέδωσε σχολίασε ότι ο Γιώργος Μπαρτζώκας είναι παράφωνος και ο Ολυμπιακός το βρήκε σαν ευκαιρία για να δημοσιεύσει το συγκεκριμένο στιγμιότυπο και ουσιαστικά να απαντήσει στους πράσινους χωρίς να βγάλει κάποια ανακοίνωση.

Η ένταση ανάμεσα στις δύο ομάδες έχει ανέβει ήδη και σε περίπτωση που οι δύο βρεθούν στους τελικούς της GBL (έχουν κερδίσει στους πρώτους ημιτελικούς) είναι δεδομένο ότι θα ανέβει ακόμα περισσότερο, όπως συμβαίνει κάθε Ιουνίο που αντιμετωπίζουν ο ένας τον άλλον.

Πρόκειται για το βίντεο του Γιώργου Μπαρτζώκα, που τραγούδησε σύνθημα των ερυθρόλευκων στα επινίκια για την κατάκτηση της EuroLeague, τα ξημερώματα της Δευτέρας (25/5) στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά.