Έξαλλοι οι οπαδοί της Άρσεναλ: Ο τελικός του Champions League δεν θα μεταδοθεί σε ελεύθερο κανάλι μετά από 34 χρόνια

Οι φίλοι των «κανονιέρηδων» θα κληθούν να πληρώσουν συνδρομή 40 ευρώ για να δουν την αγαπημένη τους ομάδα
Οι οπαδοί της Άρσεναλ πανηγυρίζουν την κατάκτηση της Premier League/ REUTERS/Hannah Mckay
Ο τελικός του Champions League ανάμεσα στην Άρσεναλ και την Παρί Σεν Ζερμέν (30/05/26, 19:00) θα κεντρίσει όλα τα βλέμματα, με τους φίλους των «κανονιέρηδων» στην Αγγλία όμως να πρέπει να πληρώσουν συνδρομή για να τον παρακολουθήσουν.

Οι φίλοι της Άρσεναλ είναι έξαλλοι με το γεγονός ότι ο τελικός του Champions League δεν θα μεταδοθεί σε ελεύθερο κανάλι για πρώτη φορά μετά από 34 χρόνια. Κάτι ανάλογο συνέβη και με τους τελικούς των Europa και Conference League.

Συγκεκριμένα, όποιος επιθυμεί να παρακολουθήσει τον τελικό του Champions League θα πρέπει να πληρώσει 35 ευρώ, εάν έχει ήδη συνδρομή και πέντε ευρώ εάν είναι νέος χρήστης.

Για το γεγονός αντέδρασε και ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, Κιρ Στάρμερ.

