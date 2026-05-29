ΠΑΟΚ: Οι πιθανοί αντίπαλοι του «δικεφάλου» στο δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League

Ο ΠΑΟΚ θα ξεκινήσει τη νέα σεζόν στα προκριματικά του Europa League, και συγκεκριμένα, στο δεύτερο γύρο, όπου μετά την κατάκτηση του Κυπέλλου της Κύπρου από την Πάφο έμαθε οριστικά τους πιθανούς αντιπάλους.
Τα ματς του δεύτερου προκριματικού γύρου του Europa League θα γίνουν στις 23 Ιουλίου και 30 Ιουλίου και ο ΠΑΟΚ θα είναι στους ισχυρούς, όπως είναι γνωστό, και θα αποφύγει μεγάλες ομάδες όπως η Μπενφίκα.
Η κλήρωση θα γίνει στις 17 Ιουνίου και ο «δικέφαλος του Βορρά» θα βρει απέναντί του μία από τις ομάδες που είναι στους ανίσχυρους του 2ου προκριματικού γύρου.
Οι πιθανοί αντίπαλοι του ΠΑΟΚ στον 2ο προκριματικό γύρο του Europa League
- Μπενφίκα 90.000
- Νικητής ζευγαριού που περιλαμβάνει τη Φερεντσβάρος 51.250
- Πλζεν 50.500
- Μίντιλαντ 48.250
- ΠΑΟΚ 48.250
- Νικητής ζευγαριού που περιλαμβάνει την Καραμπάγκ 42.750
- Μακάμπι Τελ Αβίβ 32.500
- Άντερλεχτ 30.750
- Πάφος 24.125
Ανίσχυροι
- Νικητής ζευγαριού που περιλαμβάνει τη Σέριφ 20.000
- Νικητής ζευγαριού που περιλαμβάνει την Ντιναμό Κιέβου 17.500
- Μπεσίκτας 15.500
- Τβέντε 13.585
- Νικητής ζευγαριού που περιλαμβάνει τη Χάιντουκ 10.000
- Τρόμσο 8.247
- Σεν Γκάλεν 6.940
- Νικητής ζευγαριού που περιλαμβάνει την ΤΣΣΚΑ Σόφιας 6.500
- Χάμαρμπι 6.000