ΠΑΟΚ: Οι πιθανοί αντίπαλοι του «δικεφάλου» στο δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League

Ο ΠΑΟΚ θα ξεκινήσει τη νέα σεζόν στα προκριματικά του Europa League, και συγκεκριμένα, στο δεύτερο γύρο, όπου μετά την κατάκτηση του Κυπέλλου της Κύπρου από την Πάφο έμαθε οριστικά τους πιθανούς αντιπάλους.

Τα ματς του δεύτερου προκριματικού γύρου του Europa League θα γίνουν στις 23 Ιουλίου και 30 Ιουλίου και ο ΠΑΟΚ θα είναι στους ισχυρούς, όπως είναι γνωστό, και θα αποφύγει μεγάλες ομάδες όπως η Μπενφίκα.

Η κλήρωση θα γίνει στις 17 Ιουνίου και ο «δικέφαλος του Βορρά» θα βρει απέναντί του μία από τις ομάδες που είναι στους ανίσχυρους του 2ου προκριματικού γύρου.

Οι πιθανοί αντίπαλοι του ΠΑΟΚ στον 2ο προκριματικό γύρο του Europa League

Μπενφίκα 90.000

Νικητής ζευγαριού που περιλαμβάνει τη Φερεντσβάρος 51.250

Πλζεν 50.500

Μίντιλαντ 48.250

ΠΑΟΚ 48.250

Νικητής ζευγαριού που περιλαμβάνει την Καραμπάγκ 42.750

Μακάμπι Τελ Αβίβ 32.500

Άντερλεχτ 30.750

Πάφος 24.125

Ανίσχυροι