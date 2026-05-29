Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο 11ος στη λίστα του Forbes με τους πιο καλοπληρωμένους αθλητές για το 2026

Όλα τα ονόματα που έχουν μία θέση στην πρώτη δεκάδα της σχετικής λίστας
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο σε παιχνίδι των Μπακς με τα πολιτικά του ρούχα/ Mandatory Credit: Kyle Ross-Imagn Images
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είναι στην 11η θέση της λίστας του Forbes με τους πιο καλοπληρωμένους αθλητές για το 2026, με τον Κριστιάνο Ρονάλντο να είναι στην 1η θέση της σχετικής λίστας.

Ο Αντετοκούνμπο σύμφωνα με το Forbes θα έχει εισπράξει 99.2 εκατομμύρια δολάρια μέχρι το τέλος του 2026, με τα 54.2 να είναι από το συμβόλαιό του και τα υπόλοιπα 45 να είναι από τις συμφωνίες με εταιρείες.

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο είναι ο πρώτος στη λίστα με 300 εκατομμύρια δολάρια, με τον Κανέλο Άλβαρες να ακολουθεί με 170 εκατομμύρια δολάρια και τον Λιονέλ Μέσι να είναι στην τρίτη θέση με 140 εκατομμύρια.

Τη λίστα συμπληρώνουν οι Λεμπρόν Τζέιμς (137 εκατομμύρια), Σόι Οχτάνι (127.6 εκατομμύρια), Στέφ Κάρι (124.7 εκατομμύρια), Τζον Ραμ (107 εκατομμύρια), Καρίμ Μπενζεμά (104 εκατομμύρια), Κέβιν Ντουράντ (103.8 εκατομμύρια), Λούις Χάμιλτον (100 εκατομμύρια).

Πίσω από τον Greek Freak είναι σπουδαία ονόματα όπως αυτά των Κιλιάν Εμπαπέ, Μαξ Φερστάπεν, Έρλινγκ Χάαλαντ, Βινίσιους Τζούνιορ, Λάντο Νόρις και Μο Σαλάχ.

