Η αντίδραση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου για την παρουσία του Ολυμπιακού στο Μέγαρο Μαξίμου

Ο Ολυμπιακός φιλοξενήθηκε από τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου και ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος σχολίασε το γεγονός με ανάρτηση στα social media.

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος έκανε ένα story στον προσωπικό του λογαριασμό στο instagram βάζοντας μία λευκή φωτογραφία με τη λεζάντα «Μάιος 2024» και τη φωτογραφία με την αντιπροσωπεία του Ολυμπιακού στο Μέγαρο Μαξίμου και από πάνω το «Μάιος 2026».

Ουσιαστικά θέλησε να συγκρίνει τις δύο περιπτώσεις σε στιγμές επιτυχίας των δύο ομάδων με αιχμηρό χαρακτήρα, καθώς οι πράσινοι όταν σήκωσαν την 7η Euroleague δεν είχαν βρεθεί στο Μαξίμου.

Λίγες μέρες πριν ξεκινήσουν οι τελικοί της GBL, εκεί που πιθανότατα Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσουν ο ένας τον άλλον η ένταση έχει φτάσει στα ύψη και ενδέχεται να κορυφωθεί μόλις αρχίσει η σειρά αγώνων.

Να θυμίσουμε ότι οι πράσινοι εξέδωσαν ανακοίνωση κατά του Γιώργου Μπαρτζώκα μετά τις δηλώσεις που έκανε σε σχόλιο περί διαιτησίας στον τελικό του Final Four, με τους Πειραιώτες να απαντούν με τον Έλληνα προπονητή να τραγουδάει σύνθημα του Ολυμπιακού.