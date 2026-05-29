ΑΕΚ – Ολυμπιακός 27-31: Οι ερυθρόλευκοι υπέταξαν την Ένωση και κατέκτησαν την Handball Premier για τρίτη σερί φορά

Ο Ολυμπιακός απέδρασε από το «Γιώργος Κασιμάτης» κερδίζοντας 27-31 την ΑΕΚ και κατέκτησε τη Handball Premier για τρίτη διαδοχική φορά.

Η ΑΕΚ, όπως και στον τρίτο τελικό, είχε το προβάδισμα στο ημίχρονο (16-15), όμως ο Ολυμπιακός αντέδρασε με «καρδιά πρωταθλητή» και με τρομερό ντεμαράζ στο φινάλε κατάφερε να πάρει τη νίκη για να πανηγυρίσει την κατάκτηση του πρωταθλήματος.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι Πειραιώτες έφτασαν τα 6 πρωταθλήματα και προσπέρασαν την ΑΕΚ και τον Πανελλήνιο που έχουν 5 κατακτήσεις και πλέον κυνηγά τον Φίλιππο Βέροιας που έχει 9 και τον Ιωνικό, ο οποίος είναι πρώτος με 10 πρωταθλήματα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πέναλτι: 1-4

Δίλεπτες: 4-5

Τα πεντάλεπτα: 2-2, 4-4, 7-6, 10-10, 13-14, 16-15 (ημχ.) 19-18, 20-21, 22-23, 23-26, 25-29, 27-31(τελ.)

Η χρυσή Βίβλος της Handball Premier

10 τίτλοι: Ιωνικός ΝΦ (1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1987, 1992, 1993, 1999)

9 τίτλοι: Φίλιππος Βέροιας (1986, 1988, 1989, 1990, 1991, 1994, 1995, 2003, 2016)

6 τίτλοι: Ολυμπιακός (2018, 2019, 2022, 2024, 2025, 2026)

5 τίτλοι: ΑΕΚ (2011, 2013, 2020, 2021, 2023), Πανελλήνιος (2000, 2002, 2004, 2006, 2007)

3 τίτλοι: Δούκας (1998, 2001, 2008), ΠΑΟΚ (2009, 2010, 2015)

2 τίτλοι: Διομήδης Άργους (2012, 2014)

1 τίτλος: Βριλήσσια (1996), ΓΕ Βέροιας (1997), Αθηναϊκός (2005), ΑΣΝΙ ΔΙΚΕΑΣ (2017)