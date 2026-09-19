Αθλητικά

ΑΕΚ: Ο Σταύρος Πήλιος κλήθηκε στην εθνική Αλβανίας, έμεινε εκτός ο Θωμάς Στρακόσα

Τραυματίας παραμένει ο τερματοφύλακας της ΑΕΚ και δεν θα βοηθήσει την εθνική του ομάδα
Ο Πήλιος με τον Στρακόσα
Ο Πήλιος με τον Στρακόσα σε αγώνα της ΑΕΚ / EUROKINISSI
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Η εθνική Αλβανίας ανακοίνωσε την αποστολή για τα παιχνίδια του Nations League και σε αυτή βρίσκεται και το όνομα του Σταύρου Πήλιου της ΑΕΚ, ο οποίος και έκανε πρόσφατα το ντεμπούτο του με την ομάδα της πατρίδας του.

Ο Σταύρος Πήλιος κλήθηκε για τα παιχνίδια της εθνικής Αλβανίας με Λευκορωσία, Σαν Μαρίνο και Φινλανδία, από τα οποία θα λείψει ο έτερος Αλβανός ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ, ο Θωμάς Στρακόσα.

Ο τερματοφύλακας της Ένωσης είναι τραυματίας και έχασε τα τελευταία παιχνίδια της ομάδας του Νίκολιτς, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να βοηθήσει αυτή τη φορά, ούτε την εθνική του ομάδα.

Πιο συγκεκριμένα, πρόκειται για τα παιχνίδια Αλβανία – Λευκορωσία (26/09, 21:45), Σαν Μαρίνο – Αλβανία (29/09, 21:45), Φινλανδία – Αλβανία (03/10, 16:00) και Αλβανία – Σαν Μαρίνο στην πρώτη διακοπή για το νέο Nations League.

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Αθλητικά
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