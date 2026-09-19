Καλαμάτα – Παναθηναϊκός: Με Τσιριβέγια η αποστολή του «τριφυλλιού»

Ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για τον αγώνα με την Καλαμάτα στην 5η αγωνιστική της Super League και ο Τζέικομπ Νίστρουπ ανακοίνωσε την αποστολή για το ματς.

Ο Νορβηγός προπονητής του Παναθηναϊκού δεν υπολογίζει τον Βιθέντε Ταμπόρδα, που είναι τραυματίας, αλλά επανέφερε στην αποστολή τον Πέδρο Τσιριβέγια, αφήνοντας εκτός τον Γιώργο Κάτρη, που έπαιξε στο Superbet Κύπελλο Ελλάδας.

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Για πρώτη φορά στην αποστολή για το πρωτάθλημα βρίσκεται και ο Ανάς Σαλάχ Εντίν, μετά το ντεμπούτο του με τη φανέλα του “τριφυλλιού” κόντρα στην Κηφισιά στη Λεωφόρο.

Η ενημέρωση από την ΠΑΕ Παναθηναϊκός

Με πρωινή προπόνηση στο «Γ. Καλαφάτης» ολοκληρώθηκε το Σάββατο η προετοιμασία του Παναθηναϊκού για την αναμέτρηση της Κυριακής (20/09) με την Καλαμάτα.

Το πρόγραμμα προπόνησης άρχισε με προθέρμανση και συνεχίστηκε με ασκήσεις κυκλοφορίας της μπάλας, τακτική, τελειώματα και στατικές φάσεις.

Μετά το τέλος της προπόνησης, ο Τζέικομπ Νίστρουπ ανακοίνωσε την αποστολή. Αναλυτικά, την 23άδα της αποστολής απαρτίζουν οι Πένια, Κότσαρης, Τσάβες, Καλάμπρια, Κυριακόπουλος, Σαλάχ – Εντίν, Τσάπρας, Ντε Φράι, Φαν Ντρόνγκελεν, Πάλμερ – Μπράουν,Τσιριβέγια, Καμαρά, Λούζα, Κοντούρης, Κάνγκουα, Ουναΐ, Γιάγκουσιτς, Πελίστρι, Αντίνο, Γκαρσία, Τετέι, Ντέσερς και Ραστόντερ.