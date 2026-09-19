Αθλητικά

Davis Cup: Ο Στέφανος Σακελλαρίδης ηττήθηκε με 2-0 σετ από τον Άλεξ Μόλτσαν για το Ελλάδα – Σλοβακία 0-1

Με ήττα ξεκίνησε η Ελλάδα την προσπάθειά της στο Davis Cup
Ο Στέφανος Σακελλαρίδης
Ο Στέφανος Σακελλαρίδης σε αγώνα τένις (ΑΡΓΥΡΩ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ / EUROKINISSI)
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Ο Στέφανος Σακελλαρίδης δεν κατάφερε να φανεί ανταγωνιστικός κόντρα στον Άλεξ Μόλτσαν και γνώρισε εύκολα την ήττα με 2-0 σετ (6-1, 6-1), για το 1-0 της Σλοβακίας κόντρα στην Ελλάδα στο Davis Cup.

Παρότι ως Νο136 της παγκόσμιας κατάταξης, δεν ήταν μεγάλο αουτσάιντερ κόντρα στον Άλεξ Μόλτσαν (Νο94 στον κόσμο), ο Στέφανος Σακελλαρίδης δεν μπόρεσε να κοντράρει τον Σλοβάκο αντίπαλό του και η Ελλάδα έμεινε πίσω στο σκορ κόντρα στη Σλοβακία στο Davis Cup.

Η Ελλάδα θα έχει πάντως την ευκαιρία να κάνει την ανατροπή, με τον Στέφανο Τσιτσιπά να αντιμετωπίζει τον Νόρμπερτ Γκόμπος στο δεύτερο μονό παιχνίδι των δύο χωρών για το Davis Cup.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
249
147
131
110
101
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo