Davis Cup: Ο Στέφανος Σακελλαρίδης ηττήθηκε με 2-0 σετ από τον Άλεξ Μόλτσαν για το Ελλάδα – Σλοβακία 0-1

Ο Στέφανος Σακελλαρίδης δεν κατάφερε να φανεί ανταγωνιστικός κόντρα στον Άλεξ Μόλτσαν και γνώρισε εύκολα την ήττα με 2-0 σετ (6-1, 6-1), για το 1-0 της Σλοβακίας κόντρα στην Ελλάδα στο Davis Cup.

Παρότι ως Νο136 της παγκόσμιας κατάταξης, δεν ήταν μεγάλο αουτσάιντερ κόντρα στον Άλεξ Μόλτσαν (Νο94 στον κόσμο), ο Στέφανος Σακελλαρίδης δεν μπόρεσε να κοντράρει τον Σλοβάκο αντίπαλό του και η Ελλάδα έμεινε πίσω στο σκορ κόντρα στη Σλοβακία στο Davis Cup.

Η Ελλάδα θα έχει πάντως την ευκαιρία να κάνει την ανατροπή, με τον Στέφανο Τσιτσιπά να αντιμετωπίζει τον Νόρμπερτ Γκόμπος στο δεύτερο μονό παιχνίδι των δύο χωρών για το Davis Cup.