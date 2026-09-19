Αθλητικά

Παναθηναϊκός: Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος θα πάρει την κεντρική σουίτα στο Βοτανικό

«Άρωμα» ενότητας στον Παναθηναϊκό με Αλαφούζο και Γιαννακόπουλο
Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος
Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος στο Telekom Center Athens / ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΙΡΝΤΑΧΑΣ / EUROKINISSI
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Η κοινή παρουσία του Δημήτρη Γιαννακόπουλου με τον Γιάννη Αλαφούζο στο T-Center για το τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος, έβγαλε και μία είδηση για το γήπεδο του Βοτανικού στον Παναθηναϊκό.

Ο ποδοσφαιρικός Παναθηναϊκός αναμένεται να μπει στο νέο του γήπεδο στο Βοτανικό από τη νέα σεζόν και ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος εμφανίζεται να έχει συμφωνήσει με τον Γιάννη Αλαφούζο για να πάρει την κεντρική σουίτα στο νέο “σπίτι” των “πρασίνων”.

O “ισχυρός άνδρας” της ΚΑΕ Παναθηναϊκός έχει πλέον εξαιρετικές σχέσεις με τον ομόλογό του στην “πράσινη” ΠΑΕ και στο πλαίσιο αυτό, οι δύο άνδρες έχουν δώσει τα χέρια και για την οικονομική υποστήριξη του Δημήτρη Γιαννακόπουλου στην ομάδα, με την αγορά της κεντρικής σουίτας στο Βοτανικό.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
249
146
110
101
101
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo