Παναθηναϊκός: Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος θα πάρει την κεντρική σουίτα στο Βοτανικό

Η κοινή παρουσία του Δημήτρη Γιαννακόπουλου με τον Γιάννη Αλαφούζο στο T-Center για το τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος, έβγαλε και μία είδηση για το γήπεδο του Βοτανικού στον Παναθηναϊκό.

Ο ποδοσφαιρικός Παναθηναϊκός αναμένεται να μπει στο νέο του γήπεδο στο Βοτανικό από τη νέα σεζόν και ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος εμφανίζεται να έχει συμφωνήσει με τον Γιάννη Αλαφούζο για να πάρει την κεντρική σουίτα στο νέο “σπίτι” των “πρασίνων”.

O “ισχυρός άνδρας” της ΚΑΕ Παναθηναϊκός έχει πλέον εξαιρετικές σχέσεις με τον ομόλογό του στην “πράσινη” ΠΑΕ και στο πλαίσιο αυτό, οι δύο άνδρες έχουν δώσει τα χέρια και για την οικονομική υποστήριξη του Δημήτρη Γιαννακόπουλου στην ομάδα, με την αγορά της κεντρικής σουίτας στο Βοτανικό.