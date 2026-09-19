Τσεντί Οσμάν: «Έχω την ευκαιρία να είμαι ηγέτης στον ΠΑΟΚ» – Η αποθέωση στον Νικ Καλάθη

Ο Τσεντί Οσμάν πήρε μετεγγραφή από τον Παναθηναϊκό στον ΠΑΟΚ το περασμένο καλοκαίρι και στην επιστροφή του στο T-Center για το τουρνουά “Παύλος Γιαννακόπουλος”, μίλησε για την επιλογή του να αγωνιστεί στους Θεσσαλονικείς.

Σε δηλώσεις του σε σερβικά Μέσα, ο Τσεντί Οσμάν υπογράμμισε το ρόλο του ηγέτη που θα έχει στον ΠΑΟΚ, αλλά και το στόχο της ομάδας της Θεσσαλονίκης, να βρεθεί από τη νέα σεζόν στη Euroleague. Παράλληλα, αποθέωσε και τον Νικ Καλάθη, για τη φοβερή ασίστ του στο παιχνίδι με την Παρτιζάν.

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Οι δηλώσεις του Οσμάν

«Ήταν ένα δύσκολο καλοκαίρι. Δεν ήταν εύκολο, αλλά μίλησα με τον προπονητή Τρινκιέρι, μίλησα με τον πρόεδρο και έδειξαν πραγματικά μια μεγάλη, μεγάλη επιθυμία για μένα και ότι με θέλουν σε αυτόν τον σύλλογο. Ο μεγαλύτερος στόχος τους είναι να βρεθούν στη Euroleague, οπότε αυτό με προσέλκυσε πολύ. Συγκεκριμένα, έχω πολλή ελευθερία και έχω την ευκαιρία να είμαι ηγέτης στην ομάδα. Αυτό ήταν ένα από τα πιο σημαντικά πράγματα για μένα. Έδειξαν μεγάλη επιθυμία, οπότε αυτό επηρέασε πολύ και την απόφασή μου».

Για του στόχους με τον ΠΑΟΚ: «Νομίζω ότι είναι ακόμα πολύ νωρίς για να μιλήσουμε γι’ αυτό. Φυσικά, ο στόχος μας είναι η νίκη, αλλά προχωράμε παιχνίδι με παιχνίδι. Νομίζω ότι έχουμε πολλά να κάνουμε. Έχουμε ακόμα πολύ δρόμο μπροστά μας».

Για την τελευταία φάση του αγώνα με την Παρτίζαν και την πάσα του Καλάθη: «Του είπα κι εγώ ότι έχει τρελαθεί. Δηλαδή, να βλέπεις τον Μάρκους, ότι είναι τόσο μόνος στη γωνία… Πραγματικά, δεν μπορεί κάθε πλέι μέικερ να το κάνει αυτό».