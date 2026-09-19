Συγκλονιστική στιγμή στο ΑΕΚ – ΠΑΟΚ με την Γκατσανίτσα να αφιερώνει το γκολ της στην αδικοχαμένη Άννα Μαρία Πανταζώνη

Στον ΠΑΟΚ δεν έχουν ξεπεράσει ακόμη τον τραγικό θάνατο της συμπαίκτριάς τους, Άννας Μαρίας Πανταζώνη και στον αγώνα με την ΑΕΚ για την πρώτη αγωνιστική του πρωταθλήματος ποδοσφαίρου γυναικών, τίμησαν ξανά τη μνήμη της.

Σε μία συγκλονιστική στιγμή στο γκολ της Μινέλα Γκατσανίτσα για το 1-0 του ΠΑΟΚ επί της ΑΕΚ στο 13ο λεπτό του αγώνα, η σκόρερ της ομάδας της Θεσσαλονίκης, ύψωσε μία μπλούζα με το πρόσωπο της Άννας Μαρίας Πανταζώνη.

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Η επιθετικός του “δικεφάλου του Βορρά” φίλησε το χορτάρι μετά το γκολ της και πήγε στον πάγκο για να πάρει την μπλούζα με την 15χρονη αθλήτρια που έχασε πρόσφατα τη ζωή της σε τροχαίο δυστύχημα.

Η Άννα Μαρία Πανταζώνη σκοτώθηκε την Παρασκευή 10 Ιουλίου 2026 σε σύγκρουση με απορριμματοφόρο στην Περιφερειακή Οδό στη Θεσσαλονίκη.