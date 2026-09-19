Αθλητικά

Συγκλονιστική στιγμή στο ΑΕΚ – ΠΑΟΚ με την Γκατσανίτσα να αφιερώνει το γκολ της στην αδικοχαμένη Άννα Μαρία Πανταζώνη

Συγκίνησε η σκόρερ του ΠΑΟΚ με την αφιέρωσή της στη 15χρονη αθλήτρια
Οι παίκτριες του ΠΑΟΚ
Οι παίκτριες του ΠΑΟΚ πανηγυρίζουν το γκολ τους κόντρα στην ΑΕΚ (ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ / EUROKINISSI)
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Στον ΠΑΟΚ δεν έχουν ξεπεράσει ακόμη τον τραγικό θάνατο της συμπαίκτριάς τους, Άννας Μαρίας Πανταζώνη και στον αγώνα με την ΑΕΚ για την πρώτη αγωνιστική του πρωταθλήματος ποδοσφαίρου γυναικών, τίμησαν ξανά τη μνήμη της.

Σε μία συγκλονιστική στιγμή στο γκολ της Μινέλα Γκατσανίτσα για το 1-0 του ΠΑΟΚ επί της ΑΕΚ στο 13ο λεπτό του αγώνα, η σκόρερ της ομάδας της Θεσσαλονίκης, ύψωσε μία μπλούζα με το πρόσωπο της Άννας Μαρίας Πανταζώνη.

Η επιθετικός του “δικεφάλου του Βορρά” φίλησε το χορτάρι μετά το γκολ της και πήγε στον πάγκο για να πάρει την μπλούζα με την 15χρονη αθλήτρια που έχασε πρόσφατα τη ζωή της σε τροχαίο δυστύχημα.

Η Άννα Μαρία Πανταζώνη σκοτώθηκε την Παρασκευή 10 Ιουλίου 2026 σε σύγκρουση με απορριμματοφόρο στην Περιφερειακή Οδό στη Θεσσαλονίκη.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
249
147
131
110
101
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo