Αθλητικά

Ο Παναθηναϊκός έχει δικαίωμα για την απόκτηση του Χριστογεώργου από τον ΟΦΗ

Οι ειδικοί όροι στη συμφωνία του Παναθηναϊκού με τον ΟΦΗ για τον 26χρονο τερματοφύλακα
Ο Χριστογεώργος
Ο Χριστογεώργος σε αγώνα του ΟΦΗ (ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ / EUROKINISSI)
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Ο Νίκος Χριστογεώργος έχει καταφέρει να ξεχωρίσει την τελευταία διετία στον ΟΦΗ και μετά τις εμφανίσεις του στο Europa League, η αξία του έχει “εκτοξευτεί”, με κερδισμένο και τον Παναθηναϊκό.

Έχοντας ξεκινήσει την καριέρα του από τις ακαδημίες του Παναθηναϊκού, ο Νίκος Χριστογεώργος δεν πήρε ευκαιρίες στην πρώτη ομάδα των “πρασίνων”, οι οποίοι και τον παραχώρησαν στον ΟΦΗ.

Ο Παναθηναϊκός φαίνεται ότι έχει κρατήσει όμως σημαντικό ποσοστό μεταπώλησης του 26χρονου τερματοφύλακα, διαθέτοντας και το δικαίωμα να “ματσάρει” οποιαδήποτε προσφορά από άλλη ομάδα για τον παίκτη.

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Αθλητικά
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