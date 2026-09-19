Ο Παναθηναϊκός έχει δικαίωμα για την απόκτηση του Χριστογεώργου από τον ΟΦΗ

Ο Νίκος Χριστογεώργος έχει καταφέρει να ξεχωρίσει την τελευταία διετία στον ΟΦΗ και μετά τις εμφανίσεις του στο Europa League, η αξία του έχει “εκτοξευτεί”, με κερδισμένο και τον Παναθηναϊκό.

Έχοντας ξεκινήσει την καριέρα του από τις ακαδημίες του Παναθηναϊκού, ο Νίκος Χριστογεώργος δεν πήρε ευκαιρίες στην πρώτη ομάδα των “πρασίνων”, οι οποίοι και τον παραχώρησαν στον ΟΦΗ.

Ο Παναθηναϊκός φαίνεται ότι έχει κρατήσει όμως σημαντικό ποσοστό μεταπώλησης του 26χρονου τερματοφύλακα, διαθέτοντας και το δικαίωμα να “ματσάρει” οποιαδήποτε προσφορά από άλλη ομάδα για τον παίκτη.