ΑΕΚ: Ο Τόνι Σαβέβσκι στην OPAP Arena για να μοιράσει αυτόγραφα πριν το παιχνίδι με τον Ατρόμητο

Ο Τόνι Σαβέβσκι, ίσως ο κορυφαίος ξένος ποδοσφαιριστής που έχει φορέσει τη φανέλα της ΑΕΚ, θα βρεθεί στην OPAP Arena πριν την έναρξη του αγώνα με τον Ατρόμητο (07/12/25, 21:00, Newsit,gr,Cosmote Sport 1)για να μοιράσει αυτόγραφα και να φωτογραφηθεί με τους φιλάθλους.

Μία από τις πιο εμβληματικές προσωπικότητες στην ιστορία της ΑΕΚ, ο Τόνι Σαβέβσκι, που φόρεσε τα κιτρινόμαυρα τη δεκαετία του 80′ και του 90′ θα είναι στο ΑΕΚ store δύο ώρες πριν την αναμέτρηση με τον Ατρόμητο (18:30-20:30).

«Ένας από τους κορυφαίους της ιστορίας της ΑΕΚ, ο πιο… δικός μας ξένος, θα είναι μαζί μας την Κυριακή 7 Δεκεμβρίου στην OPAP Arena, πριν τον αγώνα με τον Ατρόμητο.

Ένας από τους πιο καθοριστικούς ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ στα χρόνια των τίτλων και του όμορφου ποδοσφαίρου στα '80s και στα '90s, θα περιμένει τους οπαδούς στον κοινόχρηστο χώρο εξωτερικά του AEK Store, από τις 18.30 μέχρι τις 20.30 το βράδυ, για να φωτογραφηθεί μαζί τους και να υπογράψει αυτόγραφα», έγραψε η Ένωση στην ανάρτησή της.





Ο Σαβέβσκι με τη φανέλα της ΑΕΚ αγωνίστηκε σε 439 παιχνίδια και πέτυχε 58 γκολ.