ΑΕΚ: Ο Ζίνι επέστρεψε στην ευρωπαϊκή λίστα της Ένωσης και είναι διαθέσιμος για το ματς με τη Φιορεντίνα

Διαθέσιμος και πάλι στα ευρωπαϊκά ματς της Ένωσης ο Αγκολέζος επιθετικός
Ο Ζίνι έμεινε εκτός αγωνιστικών υποχρεώσεων στην ΑΕΚ για περίπου δυο μήνες, λόγω θλάσης, κάτι που “ανάγκασε” τον Μάρκο Νίκολιτς να τον βγάλει και από την ευρωπαϊκή λίστα της Ένωσης, στα ματς του Conference League.

Ο Ζίνι είχε αντικατασταθεί στην ευρωπαϊκή λίστα της ΑΕΚ από τον Ρόμπερτ Λιούμπιτσιτς, όμως τώρα που είναι και πάλι “ετοιμοπόλεμος” -και μάλιστα πέτυχε και το νικητήριο γκολ κόντρα στην Άρη- επέστρεψε και στις ευρωπαϊκές επιλογές του προπονητή της Ένωσης.

Όπως ενημέρωσε σχετικά η UEFA, ο Ζίνι επανέρχεται στη λίστα της ΑΕΚ για τα παιχνίδια της στο Conference League και ως εκ τούτου θα είναι κανονικά διαθέσιμος για το μεγάλο ματς με τη Φιορεντίνα στο Αρτέμιο Φράνκι (27.11.2025, 22:00, Newsit.gr).

Ο Ζίνι προσφέρει μια σημαντική λύση στον Μάρκο Νίκολιτς, με την ΑΕΚ να έχει σημαντικές απουσίες μεσοεπιθετικά. Ο Φραντζί Πιερό θα υποβληθεί σε αρθροσκόπηση λόγω προβλήματος στον μηνίσκο, ενώ υπάρχουν και οι γνωστές απουσίες των Νίκλας Ελίασον και Ντέρεκ Κουτέσα.

