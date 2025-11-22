Αθλητικά

ΑΕΚ: Ο Ζίνι προπονήθηκε κανονικά και είναι στη διάθεση του Νίκολιτς ενόψει Άρη

Μετά από δύο μήνες συμμετείχε στην προπόνηση ο επιθετικός της Ένωσης
Ζίνι
Ο Ζίνι με τη φανέλα της ΑΕΚ/ (ΑΡΓΥΡΩ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ / EUROKINISSI)

Η ΑΕΚ έκανε την τελευταία προπόνηση στην OPAP Arena πριν το παιχνίδι με τον Άρη για την 11η αγωνιστική της Super League (23/11/25, 21:00, Newsit.gr, Cosmote Sport 1) και ο Ζίνι συμμετείχε στο κανονικό πρόγραμμα της ομάδας.

Ο Ζίνι είναι έτοιμος πλέον να μπει στο αγωνιστικό πρόγραμμα της ΑΕΚ και μένει να φανεί αν ο Μάρκο Νίκολιτς θα του δώσει μία θέση στην αποστολή της ομάδας για τη σημαντική αναμέτρηση με τον Άρη.

Οι Ελίασον και Κουτέσα παραμένουν εκτός για το Δικέφαλο και δε θα δώσουν το παρόν στο παιχνίδι με τους Θεσσαλονικείς, όπως και ο Πιερό που τραυματίστηκε με την Αϊτή.

Το τελευταίο παιχνίδι του Ζίνι με την ΑΕΚ ήταν αυτό του Κυπέλλου με το Αιγάλεω στις 17 Σεπτεμβρίου, όπου είχε πάθει βαρύ μυϊκό τραυματισμό στον κακό αγωνιστικό χώρο του γηπέδου.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
189
142
127
95
88
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo