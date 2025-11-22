ΑΕΚ: Ο Ζίνι προπονήθηκε κανονικά και είναι στη διάθεση του Νίκολιτς ενόψει Άρη

Η ΑΕΚ έκανε την τελευταία προπόνηση στην OPAP Arena πριν το παιχνίδι με τον Άρη για την 11η αγωνιστική της Super League (23/11/25, 21:00, Newsit.gr, Cosmote Sport 1) και ο Ζίνι συμμετείχε στο κανονικό πρόγραμμα της ομάδας.

Ο Ζίνι είναι έτοιμος πλέον να μπει στο αγωνιστικό πρόγραμμα της ΑΕΚ και μένει να φανεί αν ο Μάρκο Νίκολιτς θα του δώσει μία θέση στην αποστολή της ομάδας για τη σημαντική αναμέτρηση με τον Άρη.

Οι Ελίασον και Κουτέσα παραμένουν εκτός για το Δικέφαλο και δε θα δώσουν το παρόν στο παιχνίδι με τους Θεσσαλονικείς, όπως και ο Πιερό που τραυματίστηκε με την Αϊτή.

Το τελευταίο παιχνίδι του Ζίνι με την ΑΕΚ ήταν αυτό του Κυπέλλου με το Αιγάλεω στις 17 Σεπτεμβρίου, όπου είχε πάθει βαρύ μυϊκό τραυματισμό στον κακό αγωνιστικό χώρο του γηπέδου.