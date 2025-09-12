ΑΕΚ: Ο Ζοάο Μάριο πήρε τη φανέλα με το νο10 και το πρώτο του μήνυμα στους «κιτρινόμαυρους»

Η ΑΕΚ ανέβασε ένα βίντεο με την ανακοίνωση του δανεισμού του Ζοάο Μάριο για έναν χρόνο από την Μπεσίκτας, με τον Πορτογάλο να στέλνει το πρώτο μήνυμα στους φίλους των «κιτρινόμαυρων».

Ο Ζοάο Μάριο θα φορέσει για έναν χρόνο τη φανέλα της ΑΕΚ, ως δανεικός από την Μπεσίκτας. Ο Πορτογάλος στο video της ανακοίνωσής του μίλησε στους φιλάθλους της ομάδας, αναφορικά με τη φετινή σεζόν.

Ο διεθνής Πορτογάλος μεσοεπιθετικός αρχικά είπε «Πάμε να παλέψουμε και να νικήσουμε μαζί», ενώ «ολοκλήρωσε» στα ελληνικά με τη φράση «πάμε ΑΕΚ».