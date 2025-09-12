Αθλητικά

ΑΕΚ: Ο Ζοάο Μάριο πήρε τη φανέλα με το νο10 και το πρώτο του μήνυμα στους «κιτρινόμαυρους»

Το video της «Ένωσης» με τον Ζοάο Μάριο
Ο Ζοάο Μάριο
Ο Ζοάο Μάριο με τη φανέλα της ΑΕΚ/ Φωτογραφία από aekfc.gr

Η ΑΕΚ ανέβασε ένα βίντεο με την ανακοίνωση του δανεισμού του Ζοάο Μάριο για έναν χρόνο από την Μπεσίκτας, με τον Πορτογάλο να στέλνει το πρώτο μήνυμα στους φίλους των «κιτρινόμαυρων».

Ο Ζοάο Μάριο θα φορέσει για έναν χρόνο τη φανέλα της ΑΕΚ, ως δανεικός από την Μπεσίκτας. Ο Πορτογάλος στο video της ανακοίνωσής του μίλησε στους φιλάθλους της ομάδας, αναφορικά με τη φετινή σεζόν.

 


Ο διεθνής Πορτογάλος μεσοεπιθετικός αρχικά είπε «Πάμε να παλέψουμε και να νικήσουμε μαζί», ενώ «ολοκλήρωσε» στα ελληνικά με τη φράση «πάμε ΑΕΚ».

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo