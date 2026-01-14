ΑΕΚ – ΟΦΗ 0-1: Το γκολ πρόκρισης του Σαλσέδο που πάγωσε τη Νέα Φιλαδέλφεια

Ο ΟΦΗ έκανε τη μεγάλη έκπληξη στη Νέα Φιλαδέλφεια και πήρε το εισιτήριο για τα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson, νικώντας με 1-0 την ΑΕΚ.

Ο ΟΦΗ ήταν το απόλυτο αουτσάιντερ στον μονό προημιτελικό με την ΑΕΚ, ωστόσο κατάφερε να φύγει με τη νίκη από τη Νέα Φιλαδέλφεια, αφήνοντας εκτός Κυπέλλου Ελλάδας Betsson την Ένωση.

Μεγάλος πρωταγωνιστής για του νικητές ήταν ο Σαλσέδο, ο οποίος πέτυχε το γκολ της νίκης στο 80′.

Ο επιθετικός του ΟΦΗ ολοκλήρωσε με ιδανικό τελείωμα μία εξαιρετική αντεπίθεση των Κρητικών, παγώνοντας τη Νέα Φιλαδέλφεια.

Στα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας, ο ΟΦΗ θα αντιμετωπίσει τον Λεβαδειακό σε διπλά παιχνίδια με φόντο τον τελικό.