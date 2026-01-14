Συμβαίνει τώρα:
Αθλητικά

ΑΕΚ – ΟΦΗ 0-1: Το γκολ πρόκρισης του Σαλσέδο που πάγωσε τη Νέα Φιλαδέλφεια

Οι Κρητικοί χτύπησαν στην κόντρα και πήραν τεράστια πρόκριση στα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΙΡΝΤΑΧΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΙΡΝΤΑΧΑΣ/EUROKINISSI

Ο ΟΦΗ έκανε τη μεγάλη έκπληξη στη Νέα Φιλαδέλφεια και πήρε το εισιτήριο για τα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson, νικώντας με 1-0 την ΑΕΚ.

Ο ΟΦΗ ήταν το απόλυτο αουτσάιντερ στον μονό προημιτελικό με την ΑΕΚ, ωστόσο κατάφερε να φύγει με τη νίκη από τη Νέα Φιλαδέλφεια, αφήνοντας εκτός Κυπέλλου Ελλάδας Betsson την Ένωση.

Μεγάλος πρωταγωνιστής για του νικητές ήταν ο Σαλσέδο, ο οποίος πέτυχε το γκολ της νίκης στο 80′.

Ο επιθετικός του ΟΦΗ ολοκλήρωσε με ιδανικό τελείωμα μία εξαιρετική αντεπίθεση των Κρητικών, παγώνοντας τη Νέα Φιλαδέλφεια.

Στα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας, ο ΟΦΗ θα αντιμετωπίσει τον Λεβαδειακό σε διπλά παιχνίδια με φόντο τον τελικό.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
232
115
115
112
92
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo