Σενγκούν: «Θα ήθελα να είναι ο Αταμάν στο Final Four, στηρίζω τη Φενερμπαχτσέ»

Ο Αλπερέν Σενγκούν βρίσκεται στο T- Center για τον ημιτελικό της Euroleague ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τη Φενερμπαχτσέ και σε δηλώσεις του τόνισε ότι θα ήθελε να είναι και ο Παναθηναϊκός του Εργκίν Αταμάν στη διοργάνωση.

Οι φίλοι του Ολυμπιακού αποδοκίμασαν τον Σενγκούν κατά την είσοδό του στο T- Center και αυτός σε δηλώσεις που έκανε στη Euroleague δήλωσε ανοιχτά ότι υποστηρίζει τη Φενερμπαχτσέ στον ημιτελικό, όπως και ότι επιθυμούσε τον Αταμάν στην τελική τετράδα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Greek fans booed Alperen Sengun—who had really upset them last summer—and threw bottles at him.

Alperen Sengun: “I came here to support Fenerbahce.”

Announcer: “It’s getting a little dangerous in here.” pic.twitter.com/gx7xI1EeJL — AlperenSengunAlways (@alPfann7) May 22, 2026

«Ήρθα για να στηρίξω την ομάδα μου, τη Φενέρμπαχτσε. Ήθελα να στηρίξω τον προπονητή μου, τον Έργκιν Αταμάν, αλλά δυστυχώς, δεν είναι εδώ», είπε χαρακτηριστικά ο σταρ του ΝΒΑ.