Αντιπρόεδρος Φενέρμπαχτσε: «Η πιο ντροπιαστική διοργάνωση Final Four που έχω δει τα τελευταία χρόνια»

O αντιπρόεδρος του Δ.Σ. της Φενέρμπαχτσε, Τσεμ Τσιρίτσι, κατήγγειλε τις συνθήκες διεξαγωγής του Final Four της Euroleague.

Μιλώντας στο τουρκικό Μέσο, «S Sport», ο αντιπρόεδρος του Δ.Σ. της Φενέρμπαχτσε έκανε λόγο για «ντροπιαστική διοργάνωση» με αφορμή το «μπάχαλο» που επικράτησε τις τελευταίες ώρες με τα εισιτήρια των φιλάθλων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Κατήγγειλε ακόμα πως υπάρχουν χιλιάδες φίλοι της Φενέρμπαχτσε που δεν μπόρεσαν να μπουν στο γήπεδο παρ’ ότι είχαν εισιτήριο.

«Δυστυχώς η πιο ντροπιαστική διοργάνωση Final Four που έχω δει τα τελευταία χρόνια. Ήρθαμε την Τετάρτη. Επικοινωνούμε μέρες ολόκληρες με τις αρχές για τα εισιτήρια, αλλά δεν παίρνουμε καμία απάντηση. Ακόμα και στην οικογενειακή κερκίδα μας υπάρχουν οπαδοί του Ολυμπιακού.

Έξω υπάρχουν χιλιάδες δικοί μας οπαδοί. Έχουν χάσει τον έλεγχο. Δεν προχωράνε ούτε βήμα. Σιγά-σιγά, έστω και αργά, καταφέρνουμε να βάζουμε μέσα τους οπαδούς μας», ανέφερε ο Τσεμ Τσιρίτσι.