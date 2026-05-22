Euroleague Final Four: Μία σύλληψη για ναρκωτικά και επτά προσαγωγές στο T- Center – 16.000 φίλαθλοι στο γήπεδο

Η αστυνομία προχώρησε σε μία σύλληψη για ναρκωτικά και επτά προσαγωγές έξω από το T- Center, μετά από εκτεταμένους προελέγχους πριν την έναρξη του ημιτελικού της Euroleague ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τη Φενερμπαχτσέ.

Στο T- Center βρίσκονται συνολικά 16.000 φίλοι του μπάσκετ με τους 13.000 από αυτούς να υποστηρίζουν τον Ολυμπιακό και 1.700 τη Φενερμπαχτσέ, ενώ Βαλένθια και Ρεάλ Μαδρίτης θα έχουν στο πλευρό τους στο 2ο ημιτελικό (22/05/26, 21:00) από περίπου 700 Ισπανούς φιλάθλους.

Η ΕΛ.ΑΣ παραμένει σε επαγρύπνηση για να ολοκληρωθεί με ασφάλεια και χωρίς προβλήματα η πρώτη μέρα του Final Four της Αθήνας, με τον τελικό της διοργάνωσης να είναι την Κυριακή 24 Μαΐου.