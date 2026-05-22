Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε 79-61: Έτοιμος για 4ο τρόπαιο, πέρασε με θρίαμβο στον τελικό του Final Four της Euroleague

Ο Ολυμπιακός έκανε… πλάκα στην περσινή πρωταθλήτρια Φενέρμπαχτσε και μετέτρεψε σε “περίπατο” τον πρώτο ημιτελικό του Final Four της Euroleague, φθάνοντας στη νίκη με 79-61 και την πρόκριση στο μεγάλο τελικό, όπου και θα διεκδικήσει την Κυριακή τον τέταρτο ευρωπαϊκό του τίτλο.

Με μία άμυνα για σεμινάριο και επιθετικό σόου από Τάιλερ Ντόρσεϊ, Σάσα Βεζένκοφ και Άλεκ Πίτερς, ο Ολυμπιακός δεν “απειλήθηκε” ουσιαστικά ποτέ από τη Φενέρμπαχτσε και την… εκθρόνισε από τη θέση της πρωταθλήτριας της Euroleague.

Οι Πειραιώτες προκρίθηκαν έτσι με πανηγυρικό τρόπο στον τελικό του Final Four και εκεί θα αντιμετωπίσει τη Ρεάλ Μαδρίτης ή τη Βαλένθια, με στόχο την κατάκτηση του 4ου ευρωπαϊκού του τροπαίου στη Euroleague.

Το παιχνίδι

Οι δύο ομάδες ξεκίνησαν νευρικά τον αγώνα και ήταν άστοχες στο πρώτο 2λεπτο του ημιτελικού, με τον Ολυμπιακό να “ξεκολλάει” ο Τάιλερ Ντόρσεϊ. Ο Ελληνοαμερικανός γκαρντ βρήκε μάλιστα γρήγορα ρυθμό και έφθασε τους 11 πόντους στην πρώτη περίοδο, δίνοντας από νωρίς το προβάδισμα στους Πειραιώτες. Η Φενέρμπαχτσε έμεινε 6 λεπτά χωρίς καλάθι, με την άμυνα του Ολυμπιακού να “δαγκώνει” σε αυτό το διάστημα, αλλά με ένα δικό της μικρό σερί στο φινάλε του δεκαλέπτου, κατάφερε να μειώσει σε 18-12 στο 10΄.

Στη δεύτερη περίοδο, το σκηνικό επαναλήφθηκε, με την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα να “τρέχει” ένα νέο σερί 11-0 και να ξεφεύγει στο σκορ, με τον Άλεκ Πίτερς να έρχεται από τον πάγκο και να δίνει νέα πνοή στην επίθεση της ομάδας του. Η Φενέρμπαχτσε έβγαλε όμως και πάλι αντίδραση, με τον Ταρίκ Μπιμπέροβιτς να βρίσκει κάποια δύσκολα μακρινά σουτ και να επιτρέπει στους Τούρκους να μειώσουν στο 33-24 του ημιχρόνου.

Μετά την ανάπαυλα, δεν άλλαξαν και πολλά, αφού ο Ολυμπιακός μπήκε ξανά πιο δυνατά και με 11-0 σερί κατάφερε να “εκτοξεύσει” και πάλι τη διαφορά. Οι Πειραιώτες είδαν τον Σάσα Βεζένκοφ να βγαίνει μπροστά στην τρίτη περίοδο και με 14 προσωπικούς του πόντους, να οδηγεί την ομάδα του Μπαρτζώκα ακόμη και στο +20. Η Φενέρμπαχτσε προσπάθησε στη συνέχεια να ξαναμπεί στο παιχνίδι, με τον Χόρτον Τάκερ να δίνει σκορ στην ομάδα του Γιασικεβίτσιους, αλλά το σκορ παρέμεινε στο 56-41 υπέρ των Πειραιωτών στο 30′.

Η Φενέρμπαχτσε έπαιξε το τελευταίο της… χαρτί στην τέταρτη περίοδο, μειώνοντας ξανά το σκορ με ένα σερί 8-0, αλλά ο Ολυμπιακός βρήκε μία σειρά από μεγάλα σουτ με Εβάν Φουρνιέ και Άλεκ Πίτερς, για να “τελειώσει” το ματς και να δώσει διαστάσεις θριάμβου στην επικράτηση της ομάδας του στο φινάλε της αναμέτρησης. Το τελικό 79-61 δείχνει έτσι και τη διαφορά των δύο ομάδων στη μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα, με τους Πειραιώτες να πανηγυρίζουν μία μεγαλειώδη πρόκριση στον τελικό της Euroleague.

Τα δεκάλεπτα: 18-12, 33-24, 56-41, 79-61

Τα στατιστικά των παικτών

Ολυμπιακός (Μπαρτζώκας): Γουόκαπ 2 (5 ριμπάουντ, 5 ασίστ), Γουορντ 10 (3/6 δίποντα, 1/2 τρίποντα, 1/2 βολές, 3 ριμπάουντ, 2 ασίστ, Βεζένκοβ 16 (5/9 δίποντα, 2/4 τρίποντα, 5 ριμπάουντ), Παπανικολάου, Ντόρσεϊ 15 (2/5 δίποντα, 2/6 τρίποντα, 5/6 βολές), Πίτερς 17 (4/4 δίποντα, 3/3 τρίποντα), Μιλουτίνοβ 6 (13 ριμπάουντ), Τζόσεφ, Χολ, ΜακΚίσικ 1, Τζόουνς 2, Φουρνιέ 10 (0/3 δίποντα, 3/9 τρίποντα, 1/2 βολές, 4 ριμπάουντ, 4 ασίστ)

Φενέρμπαχτσε (Γιασικεβίτσιους): Μπάλντουιν 10 (4/7 δίποντα, 0/3 τρίποντα, 2/4 βολές, 5 ριμπάουντ, 6 ασίστ), Μέλι 7 (2/3 δίποντα, 1/5 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Χόρτον-Τάκερ 16 (3/4 δίποντα, 1/7 τρίποντα, 7/8 βολές, 7 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Ντε Κολό 6 (2), Μπιμπέροβιτς 17 (2/3 δίποντα, 4/9 τρίποντα, 1/1 βολή, 6 ριμπάουντ), Μπιτίμ, Γιάντουνεν (0/6 σουτ), Χολ, Σίλβα 2, Κόλσον, Μπιρτς 3 (4 ριμπάουντ)