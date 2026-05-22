Κουτλουάι: «Ο Ολυμπιακός άρχισε το ματς με ένα απίστευτο πλεονέκτημα από τη διαιτησία»

Ο Ιμπραήμ Κουτλουάι εξαπέλυσε επίθεση στους διαιτητές Ράντοβιτς, Περούγκα, Νέντοβιτς για τα σφυρίγματα τους στον πρώτο ημιτελικό του Final Four της Euroleague ανάμεσα σε Φενέρμπαχτσε και Ολυμπιακό.

Μιλώντας στην τουρκική τηλεόραση, ο Κουτλουάι έκανε λόγο για ένα απίστευτο πλεονέκτημα του Ολυμπιακού από τη διαιτησία, ενώ χαρακτήρισε «ανοησία» αυτό που συνέβη με τα εισιτήρια και τα μέτρα ασφαλείας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Δεν μου αρέσει καθόλου να μιλώ για τους διαιτητές. Το να συνδέουμε τα πάντα με τους διαιτητές μου φαίνεται πολύ λάθος. Βρίσκομαι χρόνια μέσα σε αυτή τη διοργάνωση. Πάντα ο Ολυμπιακός είναι αυτός που προστατεύεται περισσότερο από όλους», τόνισε αρχικά και συνέχισε:

«Ο Ολυμπιακός άρχισε το ματς με ένα απίστευτο πλεονέκτημα από τη διαιτησία. Τίποτα από αυτά που κάνει στην άμυνά του δεν σφυρίζεται. Όμως, στη Φενέρμπαχτσε σφυρίζεται φάουλ κάθε επαφή».

Επιπλέον, τόνισε: «Σε αυτό το επίπεδο, τέτοια πράγματα δεν είναι αποδεκτά».

«Έχουν βάλει 4-5 χιλιάδες οπαδούς της Φενέρμπαχτσε ανάμεσα στους οπαδούς του Ολυμπιακού, σε διαφορετικά σημεία, για να μην είναι όλοι μαζί. Μέρος των οπαδών είναι ακόμα έξω. Δεν μπορεί να έχει συμβεί τέτοια ανοησία», κατέληξε.