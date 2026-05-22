Ο Ολυμπιακός «στραγγάλισε» τη Φενέρμπαχτσε στο πρώτο ημίχρονο: Μόλις 24 πόντους σημείωσαν οι Τούρκοι

Τα... έσπασαν οι παίκτες του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους από την περιφέρεια
ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ
Ο Ολυμπιακός ήταν ο απόλυτος κυρίαρχος στο πρώτο ημίχρονο του πρώτου ημιτελικού του Final Four της Euroleague με τη Φενέρμπαχτσε.

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα μπήκε στο παρκέ με το μαχαίρι στα… δόντια και “εγκλώβισε” από τα πρώτα δευτερόλεπτα τους Τούρκους με την εξαιρετική άμυνα της. Ο Ολυμπιακός επέστρεψε στη Φενέρμπαχτσε να σημειώσει μόλις 24 πόντους (!)  στο πρώτο ημίχρονο.

Και στις δύο περιόδους οι Τούρκοι έμειναν άποντοι για πάρα πολλά λεπτά. Συγκεκριμένα, οι παίκτες του Γιασικεβίτσιους σημείωσαν το πρώτο τους καλάθι στο παιχνίδι μετά από 7 λεπτά (!), ενώ πέτυχαν το πρώτο τους καλάθι στη δεύτερη περίοδο μετά από 6 λεπτά (!).

Το 33-24 ίσως είναι κολακευτικό για τους Τούρκους, οι οποίοι κατάφεραν να ρίξουν τη διαφορά σε μονοψήφια επίπεδα στο τέλος του πρώτου μέρους.

Η Φενέρμπαχτσε είχε 3/14 τρίποντα στα πρώτα 20 λεπτά, ενώ και ο Ολυμπιακός ήταν ιδιαίτερα άστοχος με 4/12 τρίποντα.

