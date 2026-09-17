Αθλητικά

ΑΕΚ: Οι φίλοι της Ένωσης εξαφάνισαν τα 6.000 εισιτήρια για το ματς με τη Σαχτάρ Ντόνετσκ στο Champions League

Στο Λονδίνο και συγκεκριμένα στο Στάμφορντ Μπριτζ θα γίνει η αναμέτρηση της 2ης αγωνιστικής της League Phase
Οι οπαδοί της ΑΕΚ
Οι οπαδοί της ΑΕΚ στην Allwyn Arena/ (ΝΑΤΑΛΙ ΣΚΙΑΔΟΠΟΥΛΟΥ / EUROKINISSI)
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Οι οπαδοί της ΑΕΚ ετοιμάζουν κατάληψη στο Λονδίνο στις 14 Οκτωβρίου για την αναμέτρηση του Champions League με τη Σαχτάρ Ντόνετσκ, καθώς εξαφάνισαν τα διαθέσιμα εισιτήρια.

Η ΑΕΚ αντιμετωπίζει τη Σαχτάρ Ντόνετσκ για την 2η αγωνιστική της League Phase του Champions League και μετά τη νίκη της πρεμιέρας επί της ΛΑΣΚ ο ενθουσιασμός ξεχειλίζει και το Στάμφορντ Μπριζ θα «ντυθεί» στα κιτρινόμαυρα για το σπουδαίο ματς με τους Ουκρανούς.

Τα 6.000 εισιτήρια που δόθηκαν στην ΑΕΚ εξαφανίστηκαν σε λιγότερο από 24 ώρες και δεδομένα αν υπήρχαν περισσότερα θα είχαν και πάλι εξαντληθεί, μιας και η δίψα των οπαδών είναι μεγάλη για την σημαντικότατη αναμέτρηση.

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Αθλητικά
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